El OIEA confirmó que Irán no movió su uranio enriquecido

Jueves, 19 de marzo de 2026

El organismo nuclear verificó que el material al 60% sigue almacenado en Isfahán pese al conflicto, lo que mantiene la atención internacional.



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que Irán no trasladó sus reservas de uranio enriquecido al 60% desde el inicio de los recientes ataques.



Según la última verificación, el material continúa almacenado principalmente en el complejo subterráneo de Isfahán, bajo monitoreo internacional.



Control internacional en medio del conflicto



El director del organismo, Rafael Grossi, indicó que los inspectores pudieron constatar la ubicación de las reservas, pese a la escalada militar en la región.



Una parte menor del material también permanece en instalaciones nucleares de Natanz, otro punto clave del programa iraní.



Preocupación por el acceso a instalaciones



El OIEA advirtió que enfrenta limitaciones para acceder a ciertos sitios, lo que dificulta obtener información completa sobre nuevas instalaciones notificadas por Irán.



Entre ellas, se encuentra un espacio subterráneo recientemente informado, cuya función aún no pudo ser verificada por inspectores.



Riesgos en zonas nucleares activas



En paralelo, se reportó el impacto de un proyectil en la central nuclear de Bushehr, aunque sin daños materiales ni interrupciones en su funcionamiento.



El organismo internacional insistió en la necesidad de evitar acciones militares cerca de instalaciones nucleares por el riesgo de incidentes mayores.



Un escenario de alta tensión



La situación se desarrolla en el contexto de un conflicto creciente en Medio Oriente, con ataques sobre infraestructura estratégica y pérdidas en la cúpula de seguridad iraní.



El manejo del material nuclear se mantiene como un punto crítico en la agenda internacional.



Qué puede pasar ahora



El OIEA remarcó la importancia de mantener el control y la supervisión sobre el uranio enriquecido para evitar desvíos y riesgos de proliferación.



En medio de la escalada, la evolución del conflicto y el acceso a las instalaciones serán claves para el seguimiento del programa nuclear iraní.



