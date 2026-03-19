Irán advierte que podría atacar instalaciones petroleras

Jueves, 19 de marzo de 2026

Tras ataques a su red gasífera, Irán advirtió represalias contra instalaciones del Golfo y crece la tensión global energética.



Irán elevó la tensión internacional al advertir que podría atacar instalaciones petroleras y gasíferas en países del Golfo tras los recientes bombardeos sobre su red energética.



Las amenazas surgen luego de ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra instalaciones clave de gas en territorio iraní.



Advertencias y posibles blancos



Autoridades iraníes señalaron que responderán si continúan las agresiones y consideraron legítimo atacar infraestructuras vinculadas a sus adversarios.



Entre los posibles objetivos mencionados figuran instalaciones energéticas en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, lo que amplía el conflicto a nivel regional.



Impacto inmediato en el mercado energético



Horas después de las advertencias, se registraron ataques con misiles sobre un complejo gasífero en Qatar, uno de los principales centros de exportación de gas natural licuado del mundo.



El episodio generó daños materiales y encendió alarmas en el mercado internacional, con subas en los precios del petróleo y del gas.



Un conflicto que escala rápidamente



La crisis se desarrolla en el marco de un enfrentamiento que ya lleva varias semanas y que incluye operaciones militares sobre infraestructura estratégica.



En paralelo, el Gobierno iraní confirmó la muerte de altos funcionarios de seguridad en recientes ataques, lo que profundiza la tensión.



Repercusiones globales



La situación preocupa a nivel internacional por su impacto en el suministro energético y la estabilidad de los mercados.



El Golfo Pérsico es una zona clave para la producción y exportación de hidrocarburos, por lo que cualquier escalada puede afectar precios y abastecimiento a nivel mundial.



Escenario abierto



La evolución del conflicto dependerá de las próximas decisiones de los actores involucrados. Analistas advierten que nuevas acciones podrían generar consecuencias económicas y geopolíticas de gran alcance.