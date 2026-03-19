Paro docente el 20 de marzo en Corrientes

Jueves, 19 de marzo de 2026

Sindicatos educativos convocaron a una huelga por considerar insuficiente la suba salarial. La medida impactará en las clases este viernes.



Los gremios docentes correntinos confirmaron un paro para el viernes 20 de marzo en reclamo por mejoras salariales. La medida fue anunciada por los principales sindicatos del sector educativo, tras rechazar la propuesta de incremento presentada por el Gobierno provincial.



La huelga fue impulsada por SUTECO, ACDP y AMET, que ya formalizaron la notificación ante la Secretaría de Trabajo. Desde las organizaciones señalaron que el aumento ofrecido no responde a la actual situación económica ni compensa la pérdida del poder adquisitivo.



Reclamo por salarios y poder adquisitivo



Los sindicatos explicaron que la propuesta oficial fue considerada insuficiente frente al avance de la inflación. Según indicaron, los docentes vienen registrando un fuerte deterioro en sus ingresos.



En ese sentido, remarcaron que el incremento anunciado por el Ejecutivo no logra cubrir el aumento sostenido en alimentos, servicios, medicamentos y otros gastos básicos.



El secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, sostuvo que existe un fuerte malestar en el sector docente. Señaló que la suba del 6% fue percibida como insuficiente en comparación con los incrementos en el costo de vida.



Impacto en las clases y continuidad del conflicto



La medida de fuerza afectará el normal dictado de clases durante la jornada del viernes, en un contexto de creciente tensión entre los gremios y el Gobierno.



Desde las organizaciones anticiparon que continuarán con acciones gremiales si no hay una nueva propuesta salarial que mejore las condiciones actuales.



El conflicto docente se mantiene abierto y podría derivar en nuevas medidas en las próximas semanas si no se alcanza un acuerdo que contemple una recomposición más acorde a la inflación.



