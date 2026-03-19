Cerró la única fábrica de aisladores eléctricos

Jueves, 19 de marzo de 2026

Tras el cierre de FAPA, se suspendieron aranceles por seis meses para importar aisladores y sostener el sistema eléctrico.



El cierre definitivo de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA) encendió alertas en el sector eléctrico. Era la única productora local de aisladores de porcelana, un insumo esencial para el funcionamiento de la red.



Ante este escenario, el Gobierno nacional dispuso suspender por seis meses los aranceles antidumping para facilitar la importación de estos productos.

Medida urgente para garantizar el suministro



La decisión busca evitar problemas en la infraestructura energética, ya que los aisladores son fundamentales para prevenir fugas de electricidad y asegurar el transporte de energía en líneas de alta tensión



La resolución oficial elimina temporalmente los recargos que regían desde 2015, permitiendo el ingreso de insumos desde países como China, Brasil y Colombia.



Dependencia total del mercado externo



Con la salida de FAPA, el país quedó sin producción nacional de estos componentes. Según datos del sector, la empresa abastecía la totalidad de la fabricación local y cerca del 70% del consumo.



Actualmente, no existen otras firmas en Argentina que elaboren estos productos, lo que obliga a depender exclusivamente de proveedores internacionales.



Advertencia sobre la red eléctrica



Organismos técnicos advirtieron que mantener los aranceles en este contexto podría afectar el funcionamiento del sistema eléctrico y demorar obras clave.



Por ese motivo, se optó por una flexibilización comercial que permita sostener el abastecimiento y evitar interrupciones en el servicio.



Un sector en retroceso



El cierre de la fábrica se da en un contexto de caída en la actividad industrial. Datos recientes indican que casi la mitad de las empresas del rubro redujo su producción y una parte recortó personal.



Si bien la mayoría logró mantener el empleo, no se registraron nuevas incorporaciones y el panorama sigue marcado por la cautela.



Qué puede pasar ahora



La suspensión de aranceles regirá por seis meses y busca dar respuesta inmediata a la falta de oferta local. En ese período, el sector evaluará alternativas para garantizar el suministro.



El desafío a mediano plazo será definir si se impulsa nuevamente la producción nacional o se consolida la dependencia de importaciones para un insumo clave.