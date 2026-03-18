“Queremos que los trámites estén al alcance de la mano y dejar atrás el papel”

Miércoles, 18 de marzo de 2026

La diputada Sofía Brambilla presentó un proyecto para digitalizar completamente la administración pública en Corrientes, con el objetivo de agilizar gestiones, reducir demoras y mejorar la accesibilidad para los ciudadanos.





La diputada provincial Sofía Brambilla impulsa un proyecto de ley que propone avanzar hacia la digitalización total de la administración pública en Corrientes, una iniciativa que apunta a eliminar progresivamente los expedientes en papel y optimizar los procesos administrativos.



En diálogo con Cadena de Radios, la legisladora explicó que el sistema actual genera demoras innecesarias debido a la circulación física de documentos entre distintas áreas. En ese sentido, remarcó la necesidad de modernizar el Estado mediante herramientas tecnológicas que permitan simplificar los trámites y hacerlos más accesibles.



Brambilla destacó que la provincia ya registra avances importantes en este camino, como la implementación de la firma digital y la incorporación de sistemas informáticos en diferentes organismos. Como ejemplo, señaló que en el Registro Civil ya se pueden obtener partidas de nacimiento desde el teléfono celular.



Además, subrayó que Corrientes cuenta con condiciones favorables para profundizar este proceso, entre ellas el desarrollo de infraestructura tecnológica y la incorporación de sistemas de ciberseguridad. También resaltó el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés y del Poder Ejecutivo para llevar adelante esta transformación.



La legisladora puso en valor el rol de la empresa provincial TelCo, así como la experiencia durante la pandemia, cuando las plataformas digitales permitieron gestionar información sanitaria, demostrando la eficacia de estos sistemas.



“El proyecto fue muy trabajado y responde también a una iniciativa del ministro Fornaroli, en el marco de una decisión política de continuar modernizando el Estado”, afirmó.



En el plano legislativo, Brambilla indicó que este año estará enfocado en la actividad parlamentaria, al no tratarse de un período electoral. Asimismo, adelantó que integrará las comisiones de Producción, Industria, Comercio y Turismo, y la de Niñez, Adolescencia y Familia.



Finalmente, se refirió al contexto económico nacional y a la disminución de recursos, aunque aseguró que la provincia mantendrá una gestión basada en la austeridad y la responsabilidad para sostener el desarrollo.



R: Gladis Lencina