Corrientes impulsa medidas de protección productiva y reclama igualdad en tarifas Martes, 17 de marzo de 2026 El gobernador de Corrientes expuso la necesidad de avanzar en medidas de protección que garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo del sistema productivo provincial, especialmente en los sectores agrícola, ganadero, forestal y arrocero.

Durante su intervención, destacó la importancia de contar con herramientas legislativas que permitan brindar previsibilidad a las inversiones y promover el crecimiento económico regional.



En ese sentido, planteó la propuesta de establecer un límite permanente que otorgue mayor seguridad jurídica a las actividades productivas, lo que favorecería la planificación a largo plazo y la radicación de nuevas industrias. Asimismo, remarcó la necesidad de impulsar el desarrollo industrial en distintas zonas de la provincia, con el objetivo de fortalecer la generación de empleo y el valor agregado local.



El mandatario también puso en valor las políticas de innovación tecnológica y educativa que se vienen implementando en Corrientes. Entre ellas, mencionó la creación de centros de innovación, el fortalecimiento del sector biotecnológico y la incorporación de herramientas tecnológicas en el sistema educativo. Según indicó, estudiantes de nivel secundario cuentan con acceso a computadoras y nuevas tecnologías, mientras que en los niveles inicial y primario se promueve la inclusión digital mediante dispositivos adaptados a cada etapa formativa.



Por otra parte, el gobernador confirmó que la provincia continúa avanzando en distintos reclamos judiciales vinculados a tarifas y condiciones de equidad regional. En ese marco, subrayó que se busca evitar situaciones de discriminación económica entre distritos, particularmente en lo relacionado con el costo del uso de recursos y servicios. El equipo técnico provincial trabaja en la presentación de nuevos planteos ante la Corte Suprema, con el objetivo de lograr soluciones estructurales que beneficien a la economía correntina.



Finalmente, el jefe del Ejecutivo provincial resaltó que se mantienen en marcha obras, programas de capacitación laboral y proyectos urbanos en diversas localidades, orientados a mejorar la calidad de vida de la población y consolidar el desarrollo integral de la provincia.



R: Gladis Lencina



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