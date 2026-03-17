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Corrientes impulsa medidas de protección productiva y reclama igualdad en tarifas
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Martes, 17 de marzo de 2026
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El gobernador de Corrientes expuso la necesidad de avanzar en medidas de protección que garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo del sistema productivo provincial, especialmente en los sectores agrícola, ganadero, forestal y arrocero.
Durante su intervención, destacó la importancia de contar con herramientas legislativas que permitan brindar previsibilidad a las inversiones y promover el crecimiento económico regional.
En ese sentido, planteó la propuesta de establecer un límite permanente que otorgue mayor seguridad jurídica a las actividades productivas, lo que favorecería la planificación a largo plazo y la radicación de nuevas industrias. Asimismo, remarcó la necesidad de impulsar el desarrollo industrial en distintas zonas de la provincia, con el objetivo de fortalecer la generación de empleo y el valor agregado local.
El mandatario también puso en valor las políticas de innovación tecnológica y educativa que se vienen implementando en Corrientes. Entre ellas, mencionó la creación de centros de innovación, el fortalecimiento del sector biotecnológico y la incorporación de herramientas tecnológicas en el sistema educativo. Según indicó, estudiantes de nivel secundario cuentan con acceso a computadoras y nuevas tecnologías, mientras que en los niveles inicial y primario se promueve la inclusión digital mediante dispositivos adaptados a cada etapa formativa.
Por otra parte, el gobernador confirmó que la provincia continúa avanzando en distintos reclamos judiciales vinculados a tarifas y condiciones de equidad regional. En ese marco, subrayó que se busca evitar situaciones de discriminación económica entre distritos, particularmente en lo relacionado con el costo del uso de recursos y servicios. El equipo técnico provincial trabaja en la presentación de nuevos planteos ante la Corte Suprema, con el objetivo de lograr soluciones estructurales que beneficien a la economía correntina.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo provincial resaltó que se mantienen en marcha obras, programas de capacitación laboral y proyectos urbanos en diversas localidades, orientados a mejorar la calidad de vida de la población y consolidar el desarrollo integral de la provincia.
R: Gladis Lencina
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