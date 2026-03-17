El descargo de Yanina Latorre sospechosa del delito $Libra Martes, 17 de marzo de 2026

La conductora fue mencionada en supuestas conversaciones con el empresario Mauricio Novelli donde pautan la promoción de la moneda.

En las últimas horas, Fernanda Iglesias dio a conocer la información sobre un vínculo comercial entre Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.



La periodista mostró capturas de chats de WhatsApp donde se lee la propuesta de publicidad a cambio de dinero. No obstante la conductora salió a aclarar la situación, primero desde sus stories, y luego realizó un descargo en su ciclo radial El Observador 107.9.



Allí reconoció realizar publicaciones promocionales en redes sociales a cambio de un pago, pero aseguró que el intercambio fue en el año 2023, mucho antes de el caso de la cripto moneda.



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Latorre leyó los mensajes con el influencer financiero quien la contactó para promocionar una marca que en aquel momento se presentaba como el sponsor nacional de la Selección Argentina, y explicó cómo se dio el intercambio.



"Mi relación con este hombre data del año 2023. Yo no soy futuróloga, no tenía manera de saber que en febrero del 2025 iba a estar involucrado en una estafa de $Libra", se adelantó y acto seguido leyó los mensajes.



Luego expresó: "Yo laburo con publicidad, además de ser conductora, o panelista, o periodista de espectáculo. Y a mí me contratan marcas y chivos todos los días. Ustedes vieron lo que es mi Instagram. Cobro por publicidad", remarcó.



"Cuando a mi me viene una marca, generalmente chequeo, Binance, es una empresa seria, la cara de Binance es Ronaldo, le pregunté que otros influencers iban a hacer el chivo, me cerraron los nombres, no eran marginales como los casinos. Yo hice una publicidad legal. Está todo perfecto", aclaró.





"Pero como hay una conversación mía del 2024, yo hablé con el tipo desde el 2023 al 2024. Les gustará decir...Yo la escuché a Nancy Pazos que dijo anoche: `Yanina Latorre tiene que dar explicaciones porqué hablaba por WhatsApp con Novelli`, parafraseó.



"No entiendo porque me quieren meter a mí en $Libra, en una estafa. Yo no se ni qué es $Libra, es una cripto, no sé. Lo de $Libra fue en el año 2025 y yo no puedo saber que hoy hablo con Pepe Pérez que me contrata para una marca que es sponsor de la Selección Nacional y que el año que viene, ese Pepe Pérez resulta ser un estafador y yo tengo algo que ver con eso", Señaló.



Y diferenció: "Una cosa es estar en una estafa. Y otra cosa es si a mí me contrató un tipo para una publicidad legal, para un chivo legal, que lo cobré y que al año termina el tipo involucrado en una estafa ¿Por qué me quieren ensuciar?", se preguntó.



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