Javier Milei y Karina principales sospechosos en la estafa libra Martes, 17 de marzo de 2026 Tras la revelación de nuevos chats, Diputados pide reactivar la comisión $LIBRA y apartar al fiscal. chats y llamadas telefónicas entre el empresario Novelli y funcionarios del Gobierno. Investigan un pago millonario para el Presidente.

La oposición busca delimitar las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso. Además, denunciarán a Eduardo Taiano por "entorpecer" el ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación.



Tras la revelación de chats y llamadas telefónicas entre el empresario Mauricio Novelli y funcionarios del Gobierno en las horas posteriores a que Javier Milei publicara en X un mensaje promocionando la criptomoneda $LIBRA, y el hallazgo de un borrador que daría cuenta de un pago millonario para el Presidente por su difusión, diputados de la oposición pidieron reactivar la comisión que investigaba el escándalo en el ámbito de la Cámara baja y apartar de la investigación al fiscal Eduardo Taiano.



En una conferencia de prensa encabezada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, los legisladores de la oposición anunciaron que lanzarán una segunda comisión investigadora del caso $LIBRA para, dijo, "continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso".



A la par, resolvieron ejecutar la resolución de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por, indicaron, "entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación, así como pedir que se lo aparte de la causa por "el posible encubrimiento de los hechos denunciados".



Los diputados reunidos este lunes en el Congreso fueron los mismos que participaron de la primera comisión investigadora del cripto escándalo $LIBRA. Tras la publicación en medios de nueva información que serviría de prueba, indicaron que presentarán un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las revelaciones periodísticas recientes - Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel- expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.



Además, pidieron interpelar a Manuel Adorni porque, dijeron, "en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso", y a Karina Milei, "funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA".



Los diputados que formaron parte de la comisión $LIBRA se volvieron a reunir tras la difusión de nueva información respecto al caso. Foto Mariana NedelcuLos diputados que formaron parte de la comisión $LIBRA se volvieron a reunir tras la difusión de nueva información respecto al caso. Foto Mariana Nedelcu.



Por otra parte, definieron enviar una copia del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA. Con esto, buscan desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei que, consideraron "malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional".





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