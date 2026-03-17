El taekwondista argentino Acuña subió al podio de Las Vegas

Martes, 17 de marzo de 2026

Tras haber conseguido un podio la semana pasada en el Abierto de Canadá, este fin de semana repitió la actuación al quedarse con la medalla de bronce en el Abierto de Las Vegas, Estados Unidos.





El taekwondista argentino José Luis Acuña volvió a destacarse en el circuito internacional, con buen desempeño en tierras estadounidenses.



Acuña inició su participación avanzando directo (bye) en la primera ronda. En su debut en segunda ronda superó al representante de Nueva Zelanda; mientras que en tercera y cuarta instancia venció a dos competidores de México, mostrando un sólido nivel competitivo.



Su recorrido se detuvo en la instancia de semifinales, cuando cayó en un ajustado combate frente al representante de Estados Unidos (Medallista del último mundial 2025), resultado que lo dejó nuevamente con la medalla de bronce.



Este resultado le permite sumar importantes puntos para el ranking mundial y olímpico, consolidando su presencia en el alto nivel internacional.



Cabe destacar que Acuña afrontó ambos torneos sin estar en plenitud física. Semanas atrás, durante un campamento de entrenamiento en México, sufrió una fuerte contusión (posible fisura) en la cadera, lesión que le generó dolor durante cada combate.



A pesar de ello, el atleta decidió competir y demostró una vez más su determinación al subir al tatami y darlo todo en cada presentación.



Por su parte, el joven Ignacio Espínola Serial también tuvo una destacada participación. El argentino venció al representante de Colombia en su debut, pero luego cayó en dieciseisavos de final ante Puerto Rico.



Con apenas 17 años, Espínola continúa sumando experiencia compitiendo en la categoría de adultos (+18 años), donde ya comienza a mostrar un nivel prometedor en el plano internacional.