Cuevas destacó la educación para valorar la democracia

Martes, 17 de marzo de 2026

El subsecretario de Derechos Humanos resaltó la participación estudiantil en propuestas vinculadas a la memoria, la identidad y la formación ciudadana.



En el marco de las actividades organizadas durante el Mes de la Memoria, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, Manuel Cuevas, brindó detalles sobre una serie de jornadas educativas que se desarrollan en la región con el objetivo de fortalecer la reflexión y el compromiso de los jóvenes.



Cuevas explicó que se vienen llevando adelante encuentros y presentaciones de proyectos en distintas instituciones, donde los estudiantes participan activamente en propuestas vinculadas a la memoria histórica. “Estamos organizando jornadas de proyectos que se articulan con las actividades de marzo, un mes muy significativo para trabajar estos temas”, expresó.



En ese sentido, señaló que una de las actividades centrales se desarrollará en el barrio Santa Catalina, donde se prevé la realización de una jornada con estudiantes en el patio de una institución educativa. Allí, los jóvenes expondrán trabajos y participarán de espacios de intercambio.



El funcionario también destacó el trabajo previo realizado durante la semana anterior, que incluyó la producción de materiales audiovisuales. “Estuvimos trabajando con los chicos en la elaboración de videos para que puedan comprender mejor de qué se trata, generando herramientas que acerquen estos contenidos”, indicó.



Además, remarcó la importancia de involucrar a las familias y a la comunidad educativa en estas iniciativas, con el objetivo de que los aprendizajes trasciendan el ámbito escolar. Según explicó, estas acciones buscan consolidar una memoria colectiva y promover valores democráticos en las nuevas generaciones.



Finalmente, Cuevas valoró el compromiso de los estudiantes y docentes en cada una de las actividades, subrayando que “estos espacios permiten reflexionar sobre el pasado, comprender el presente y construir una sociedad con más conciencia y participación”.



R: Gladis Lencina