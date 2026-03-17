Trágico "accidente laboral" en aserradero arrollado por una enorme pala mecánica

Martes, 17 de marzo de 2026

Un operario de uno de los aserraderos más grandes de Argentina instalado en Gobernador Virasoro perdió la vida ayer por la tarde, luego de ser embestido y arrollado por una enorme pala mecánica cuyo conductor adujo que no lo había visto en su camino.



El incidente, investigado como un "trágico accidente laboral", ocurrió alrededor de las 17 en uno de los sectores del aserradero de "Acon Timber", ubicado a las afueras de la ciudad de Virasoro y según indicaron fuentes consultadas por diario época, la víctima fue identificada como Daniel Flores, de unos 39 años.



Según revelaron allegados al caso, la víctima estaba cruzando, cuando la máquina cargada lo embistió y lo atrapó de una de las piernas y luego el torso. En el lugar trabajaron equipos de emergencia, ya que el hombre presentaba múltiples fracturas expuestas y lesiones corporales que derivaron en su muerte.