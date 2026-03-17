El Gobierno decretó ascensos en la Policía de Corrientes
|
Martes, 17 de marzo de 2026
|
Se dispuso el ascenso al grado inmediato superior de 1.985 efectivos, para 440 oficiales y 1.545 suboficiales de la fuerza provincial.
El Gobierno de Corrientes anunció, a través de los decretos provinciales N° 397/26 Y 398/26, la lista de los ascensos de la Policía que totalizan casi dos mil entre oficiales y suboficiales.
EFECTIVOS ASCENDIDOS AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR
OFICIALES SUPERIORES
COMISARIO MAYOR 31
COMISARIO INSPECTOR 53
OFICIALES JEFES
COMISARIOS 31
SUBCOMISARIOS 58
OFICIALES SUBALTERNOS
OFICIAL PRINCIPAL 69
OFICIAL AUXILIAR 63
OFICIAL AYUDANTE 135
TOTAL: 440
SUBOFICIALES SUPERIORES
SUBOFICIAL MAYOR 151
SUBOFICIAL PRINCIPAL 288
SUBOFICIALES JEFES
SARGENTO AYUDANTE 606
SARGENTO PRIMERO 67
SUBOFICIALES SUBALTERNOS
SARGENTO 213
CABO PRIMERO 220
TOTAL: 1.545