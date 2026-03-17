 
Martes, 17 de Marzo de 2026 | Corrientes - Argentina
El Gobierno decretó ascensos en la Policía de Corrientes
Martes, 17 de marzo de 2026

El Gobierno de Corrientes anunció, a través de los decretos provinciales N° 397/26 Y 398/26, la lista de los ascensos de la Policía que totalizan casi dos mil entre oficiales y suboficiales.
Se dispuso el ascenso al grado inmediato superior de 1.985 efectivos, para 440 oficiales y 1.545 suboficiales de la fuerza provincial.

EFECTIVOS ASCENDIDOS AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR

OFICIALES SUPERIORES
COMISARIO MAYOR 31
COMISARIO INSPECTOR 53

OFICIALES JEFES

COMISARIOS 31
SUBCOMISARIOS 58

OFICIALES SUBALTERNOS

OFICIAL PRINCIPAL 69
OFICIAL AUXILIAR 63
OFICIAL AYUDANTE 135

TOTAL: 440

SUBOFICIALES SUPERIORES

SUBOFICIAL MAYOR 151
SUBOFICIAL PRINCIPAL 288

SUBOFICIALES JEFES

SARGENTO AYUDANTE 606
SARGENTO PRIMERO 67

SUBOFICIALES SUBALTERNOS

SARGENTO 213
CABO PRIMERO 220

TOTAL: 1.545
     
 
 

