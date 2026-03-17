Bombardeos: Elevan la tensión Pakistán con talibanes por cientos de víctimas

Martes, 17 de marzo de 2026

Ataques aéreos en la capital afgana dejaron cientos de muertos y heridos, según el régimen talibán. Islamabad asegura que apuntó a grupos insurgentes.



La escalada militar entre Pakistán y Afganistán se intensificó en las últimas horas luego de nuevos bombardeos aéreos sobre Kabul. El régimen talibán denunció que los ataques provocaron cientos de víctimas y alcanzaron un centro sanitario, mientras que el gobierno paquistaní aseguró que las operaciones estuvieron dirigidas contra posiciones insurgentes.



Las explosiones se registraron durante la noche en distintos sectores de la capital afgana y fueron escuchadas en amplias zonas de la ciudad.



Ataques aéreos y víctimas en Kabul



De acuerdo con autoridades talibanas, los bombardeos impactaron en el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, un centro médico dedicado a la rehabilitación de personas con problemas de consumo.



El portavoz del régimen, Zabihullah Mujahid, afirmó que la ofensiva dejó cientos de muertos y heridos entre pacientes y personal sanitario, y calificó el ataque como una violación de normas humanitarias internacionales.



Testigos indicaron que aviones militares sobrevolaron Kabul antes de las detonaciones. Tras los impactos, columnas de humo se elevaron sobre la ciudad.







La versión de Pakistán



El gobierno de Pakistán negó haber atacado instalaciones civiles y aseguró que los bombardeos tuvieron como objetivo infraestructura vinculada al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), organización insurgente que opera contra el Estado paquistaní.



Según Islamabad, las fuerzas armadas apuntaron a estructuras consideradas bases logísticas del grupo armado en Kabul y en la provincia de Nangarhar, cerca de la frontera entre ambos países.



Las autoridades paquistaníes afirmaron que los ataques se realizaron con precisión para evitar daños a la población civil.



Los bombardeos forman parte de una campaña militar lanzada por Pakistán a fines de febrero contra presuntas bases del TTP en territorio afgano. Islamabad sostiene que el grupo utiliza Afganistán como refugio para planificar ataques.



El régimen talibán rechaza esas acusaciones y asegura que no permite la presencia de insurgentes en su territorio.



En las últimas semanas también se registraron enfrentamientos a lo largo de la Línea Durand, la frontera que separa a ambos países.



Represalias y riesgo de escalada



La tensión se agravó tras ataques cruzados entre ambas naciones. Pakistán denunció recientemente que un dron proveniente de Afganistán impactó un centro militar en Islamabad, mientras que Kabul acusó a su vecino de nuevos bombardeos en diferentes provincias.



Los enfrentamientos y operaciones militares se concentran en zonas cercanas a la frontera, donde además se reportan desplazamientos de población y dificultades para la distribución de ayuda humanitaria.



La continuidad de los ataques eleva el riesgo de una confrontación más amplia entre ambos países, en un contexto regional ya marcado por la inestabilidad y la presencia de grupos armados.