Acordaron construir una línea eléctrica para integrar sus sistemas energéticos

Martes, 17 de marzo de 2026

Los presidentes firmaron acuerdos en Brasilia para conectar redes eléctricas, impulsar turismo y reforzar la cooperación contra el crimen organizado.



Los presidentes de Brasil y Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva y Rodrigo Paz, firmaron en Brasilia una serie de acuerdos destinados a profundizar la integración económica entre ambos países. El convenio más relevante establece la construcción de una línea de transmisión eléctrica que conectará las redes energéticas de ambas naciones.



El proyecto prevé unir la región boliviana de Santa Cruz con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul mediante una infraestructura de alta tensión que permitirá intercambiar energía entre los dos sistemas eléctricos.



Interconexión eléctrica entre Bolivia y Brasil



El acuerdo contempla la construcción de una línea de transmisión de 500 kilovatios, que habilitará el comercio de excedentes de electricidad entre ambos países.



Según lo informado por las autoridades, la conexión tendrá una capacidad aproximada de 420 megavatios, lo que permitirá mejorar la estabilidad energética en la región y ampliar las oportunidades de exportación de energía.



La iniciativa forma parte de una estrategia de integración regional orientada a fortalecer la cooperación económica entre países sudamericanos.







Acuerdos para turismo e integración regional



Durante la visita oficial también se firmó un memorando de cooperación en materia de turismo, destinado a incrementar el flujo de visitantes entre ambos países.



El programa apunta a promover destinos emblemáticos como Copacabana, a orillas del lago Titicaca en Bolivia, y la tradicional playa de Copacabana en Río de Janeiro. Además, contempla intercambio de capacitación, asistencia técnica y cooperación entre especialistas del sector.



Los mandatarios también abordaron proyectos de infraestructura vial destinados a mejorar la conectividad regional y facilitar el comercio. Entre ellos se destacan iniciativas que buscan fortalecer corredores que vinculen el Atlántico con el océano Pacífico.







Cooperación contra el crimen organizado



Otro de los acuerdos firmados establece un marco de cooperación bilateral para combatir el crimen organizado transnacional.



El convenio incluye intercambio de información e inteligencia para enfrentar delitos como narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero, tráfico de armas, minería ilegal y delitos ambientales.



La medida cobra relevancia en un contexto de expansión regional de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en Sudamérica.







Un vínculo económico por encima de diferencias políticas



Durante el encuentro, ambos presidentes coincidieron en que la integración regional debe centrarse en el desarrollo económico y no en las diferencias ideológicas.



En ese marco, también destacaron el proceso de adhesión de Bolivia al Mercosur, que aún se encuentra en curso y que ampliaría el alcance del bloque comercial en la región.



La agenda de cooperación continuará en São Paulo, donde el presidente boliviano participará en un foro empresarial con representantes del sector privado para explorar nuevas oportunidades de inversión y comercio bilateral.