Crisis energética extrema: el sistema colapsó y la isla quedó sin electricidad

Martes, 17 de marzo de 2026

Una falla del sistema energético dejó sin electricidad a todo Cuba. Autoridades activaron protocolos para restablecer el servicio.



Un apagón masivo dejó sin electricidad a toda Cuba tras la desconexión total del sistema eléctrico nacional. La estatal Unión Eléctrica de Cuba confirmó el colapso del servicio y anunció la activación de protocolos de emergencia para restablecer el suministro en la isla.



El corte generalizado se produce en medio de una prolongada crisis energética que afecta al país desde 2024 y que ya provocó varios apagones de gran escala.



Qué provocó el apagón en Cuba



La empresa estatal informó que se registró una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, lo que provocó el apagón simultáneo en todo el territorio.



Las autoridades señalaron que el proceso de recuperación del servicio podría demandar varias horas debido a la magnitud de la falla y a las limitaciones de la infraestructura energética.



Horas antes del colapso, el organismo ya había advertido sobre un fuerte déficit en la generación eléctrica.





Un sistema energético al límite



Según estimaciones oficiales, en el horario de mayor demanda la isla requería unos 3.150 megavatios, pero solo contaba con 1.220 MW disponibles, lo que generaba un déficit cercano a los 1.930 MW.



A esta situación se suma que nueve de las dieciséis unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio, lo que reduce de forma significativa la capacidad de generación.



Gran parte de las plantas energéticas cubanas presentan décadas de funcionamiento y registran fallas frecuentes por mantenimiento o averías.



Apagones cada vez más frecuentes



El corte nacional ocurrido este lunes es el sexto apagón general en los últimos 18 meses, lo que refleja el deterioro del sistema eléctrico.



Desde 2022, los cortes de energía se volvieron cada vez más habituales y afectan la vida cotidiana en ciudades como La Habana y otras regiones del país.



Los apagones impactan directamente en hospitales, escuelas, industrias y comercios, además de complicar la conservación de alimentos y el acceso a servicios básicos.



Crisis energética y presión económica



Especialistas vinculan la crisis energética con problemas estructurales del sistema eléctrico, como la falta de inversiones, el deterioro de la infraestructura y la dependencia de combustibles importados.



El gobierno cubano también atribuye parte de las dificultades a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que afectan el acceso a petróleo y repuestos para el sector energético.



En paralelo, la reducción del suministro de crudo desde Venezuela y el aumento del precio internacional del petróleo profundizan las dificultades para sostener la generación eléctrica.



Mientras técnicos trabajan para restablecer el servicio, la situación vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema energético cubano y el impacto que la crisis eléctrica tiene sobre la economía y la vida cotidiana de millones de habitantes.



