River venció 2 a 1 a Huracán en el Ducó en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet

Viernes, 13 de marzo de 2026

Con goles de Sebastián Driussi y de penal de Gonzalo Montiel, el Millonario sacó adelante un partido bravo con el Globo en Parque Patricios. Jordy Caicedo anotó desde los doce pasos para el local.



River venció 2 a 1 a Huracán en el Ducó en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet. El Millonario mostró buenas cosas en el campo de juego y sacó adelante un partido bravo con el Globo en Parque Patricios, correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura. Tres puntos ante un gran rival que fueron claves para volver a la zona de clasificación.



En unos pocos entrenamientos, River empezó a mostrar el ADN de Coudet: el primer gol a los 27 minutos fue un ataque directo bien a su estilo con Tomás Galván tocando por el medio para Driussi, quien de primera cambió de frente para la escalada de Montiel y éste asistió con un gran centro al propio centrodelantero que de cabeza abrió el marcador.



Por otro lado, el nuevo entrenador le cambió la cabeza a River porque el equipo sobrepasó momentos difíciles, superando la versión de caerse ante el primer golpe con Gallardo de entrenador. Claro, el visitante sufrió el empate de Jordy Caicedo en el tiempo de descuento del primer tiempo y luego desperdició un penal con la definición previsible de Juan Fernando Quintero atajado por Hernán Galíndez y siguió en partido.



Sin embargo, River se encontró con otro penal y Gonzalo Montiel pidió el balón y le dio el triunfo 2 a 1 al equipo a los 40 minutos del complemento. Además, Galíndez le atajó dos mano a mano a Joaquín Fleitas, quien entró muy bien en el entretiempo por Sebastián Driussi -habría salido por una molestia- pero le faltó precisión y se lo comió el arquero.



De todas maneras, River también fue salvado por Santiago Beltrán en tres oportunidades: el joven arquero achicó bien y le ganó una situación complicada a Jordy Caicedo y, en la última del partido, despejó a pura reacción y reflejo un tiro muy cercano a quemarropa de Lucas Blondel.



River inició su proceso de ADN Coudet que es lógico que está lejos del 100% porque hubo pocos entrenamientos pero un 10% ya se ve adentro y, a la vez, le mostró situaciones de alarma al nuevo entrenador. La defensa fue blanda por momentos y necesitó del salvador Beltrán y también muchas posesiones más largas de lo debido para un técnico que quiere un equipo con un juego dinámico. Además, Paulo Díaz estuvo a nada de cometer un penal innecesario apoyando sus manos en un rival. River tiene trabajo por delante pero se nota el cambio de aire en el equipo.