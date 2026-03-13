Camionero totalmente alcoholizado volcó y casi causa una tragedia

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes en el cruce con avenida Maipú. El conductor dio 1,91 en el test de alcoholemia. Fue trasladado y trabajaron bomberos por una pérdida de combustible.



Un camión de semirremolque que transportaba aguas saborizadas protagonizó un vuelco durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Corrientes. El incidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del cruce con la Avenida Maipú, cuando el vehículo terminó incrustado en una zanja lateral tras cruzar la intersección en dirección al puesto de control de la zona.



Lo más grave fue que tras el siniestro, el conductor del camión dio 1,91 en el test de alcoholemia.



El operativo de emergencia fue complejo debido a una pérdida de combustible del camión. El Comandante de Bomberos Voluntarios de Corrientes, Daniel Bertorello, confirmó las labores preventivas: "Se hizo un corte de energía del camión para que no haya chispas", explicó, detallando que también se convocaron dotaciones de la Policía para controlar el derrame.



El conductor del camión, que viajaba solo, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, las causas que originaron el vuelco son materia de investigación. Personal de tránsito trabajó en el sitio para organizar la circulación, logrando mantener el flujo vehicular con normalidad a pesar del operativo.