Dos autos estacionados se incendiaron cerca del Puente

Viernes, 13 de marzo de 2026

El siniestro ocurrió el jueves a la noche en calle Díaz de Vivar casi Lavalle, barrio Arazatí a metros del puente General Manuel Belgrano. En el lugar trabajaron bomberos y evitaron que las llamas se propagaran hacia los demás vehículos estacionados



Dos automóviles terminaron con serios daños por incendio. Se trata de un Citroën y un Peugeot que fueron afectados por las llamas cuando se encontraban estacionados en la calle Díaz de Vivar casi Lavalle, Corrientes capital, cerca de la costanera Sur.



El fuego habría comenzado en el sector del motor del Citroën y alcanzó al otro vehículo estacionado adelante.





La causa tratará de ser determinada mediante pericias de bomberos.