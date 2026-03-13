Netanyahu afirmó que Israel seguirá atacando a Irán y Hezbollah

Viernes, 13 de marzo de 2026

Confirmó la muerte de un científico nuclear iraní durante los bombardeos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno mantendrá los ataques contra Irán y el grupo Hezbollah en el marco del conflicto que se desarrolla.



Durante una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que las operaciones militares —realizadas con cooperación de Estados Unidos— buscan debilitar la capacidad nuclear y de misiles de Irán.



Según el jefe de gobierno israelí, la ofensiva superó los objetivos iniciales y continúa enfocada en evitar que el programa nuclear iraní se traslade a instalaciones subterráneas.



Israel anunció la muerte de un científico nuclear



Netanyahu confirmó que, durante los bombardeos recientes, fuerzas israelíes eliminaron a un científico clave vinculado al programa nuclear iraní, aunque no brindó detalles sobre su identidad.



El primer ministro sostuvo que los ataques están afectando seriamente las estructuras estratégicas de Irán y aseguró que el país atraviesa una situación de debilidad.



En ese contexto, el mandatario se refirió al nuevo líder supremo iraní, Mojtabá Khameneí, a quien calificó como cercano a la Guardia Revolucionaria.







Advertencia directa al gobierno del Líbano



El líder israelí también lanzó un mensaje al gobierno de Líbano por la actividad militar de Hezbollah en su territorio.



Netanyahu advirtió que, si las autoridades libanesas no logran desarmar al grupo armado o frenar sus ataques, Israel actuará directamente contra sus estructuras.



La advertencia se produjo después de que Hezbollah lanzara cerca de 200 misiles hacia territorio israelí durante una jornada reciente de enfrentamientos.



Víctimas y desplazados por los bombardeos



En medio de la escalada militar, al menos 12 personas murieron en un ataque aéreo en Beirut, capital de Líbano, en una zona donde se concentraban desplazados.



El episodio fue uno de los más graves registrados en la ciudad desde el inicio de la ofensiva aérea.



Según datos preliminares, los bombardeos en territorio libanés dejaron más de 600 muertos, alrededor de 1.500 heridos y cientos de miles de desplazados desde el comienzo del conflicto.



Crece la tensión regional



El actual líder iraní, Mojtabá Khameneí, difundió recientemente un mensaje en el que pidió vengar a las víctimas de la guerra.



Mientras continúan los ataques y las amenazas cruzadas, analistas internacionales advierten que la escalada militar entre Israel, Irán y Hezbollah podría ampliar el conflicto en la región.



Por ahora, el gobierno israelí ratificó que mantendrá las operaciones junto a Estados Unidos mientras busca debilitar las capacidades militares de sus adversarios.