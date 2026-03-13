Un avión militar de EE.UU. se estrelló en Irak durante una misión de reabastecimiento

Viernes, 13 de marzo de 2026

Un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense cayó en el oeste de Irak durante una operación militar. El Pentágono descartó que haya sido derribado.



Un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Irak mientras participaba en una misión militar vinculada a la ofensiva contra Irán.



El incidente involucró a una aeronave modelo KC-135 Stratotanker, utilizada para reabastecer de combustible en vuelo a otros aviones militares.



Según informó el Comando Central de Estados Unidos, el accidente ocurrió en espacio aéreo aliado y no hay indicios de que haya sido provocado por un ataque enemigo.



Continúa la búsqueda de la tripulación



Las autoridades militares indicaron que dos aeronaves participaban de la operación en el momento del incidente.



Una de ellas logró aterrizar sin problemas, mientras que la otra cayó a tierra por causas que aún se investigan.



Equipos de rescate fueron desplegados en la zona para localizar a los tripulantes, aunque hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre cuántas personas iban a bordo.







El rol del KC-135 en las operaciones militares



El KC-135 Stratotanker es uno de los aviones más importantes dentro de la logística aérea estadounidense.



Este tipo de aeronave permite reabastecer de combustible a bombarderos, cazas y aviones de transporte en pleno vuelo, lo que extiende el alcance de las operaciones militares.



El modelo se encuentra en servicio desde hace más de seis décadas y ha participado en múltiples conflictos internacionales desde la guerra de Vietnam.







El accidente ocurre en medio de la ofensiva en Medio Oriente



La caída del avión se produjo durante la operación militar denominada “Furia Épica”, una campaña aérea lanzada por Washington contra objetivos vinculados a Irán.



La ofensiva comenzó a fines de febrero y forma parte de una escalada de tensión en Medio Oriente que incluye ataques con misiles, drones y bombardeos aéreos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la campaña militar avanza rápidamente, aunque no precisó cuánto tiempo se extenderán las operaciones.







Un conflicto que sigue escalando



El accidente del KC-135 es el primer siniestro de un avión cisterna estadounidense desde el inicio de esta guerra, aunque no es el único incidente aéreo registrado en las últimas semanas.



En los primeros días del conflicto, tres cazas estadounidenses fueron derribados por error por fuerzas aliadas, aunque sus pilotos lograron eyectarse.



Mientras continúan las operaciones militares, el Pentágono mantiene activos los protocolos de seguridad para proteger a las tropas y garantizar la continuidad de las misiones en la región.