Febrero cerró con fuerte suba en alimentos y una inflación del 3,1%

Viernes, 13 de marzo de 2026

El índice de precios superó el promedio nacional y estuvo impulsado por alimentos. En dos meses el NEA acumula 7,1% de inflación.



La inflación de febrero en el Nordeste argentino (NEA) alcanzó el 3,1%, por encima del 2,9% registrado a nivel nacional, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).



El aumento de precios en la región estuvo impulsado principalmente por el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una suba del 4,5% durante el mes, uno de los incrementos más relevantes dentro de la canasta de consumo.



Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre de 2026 en el NEA llegó al 7,1%, mientras que la variación interanual —entre febrero de 2025 y febrero de 2026— se ubicó en 32,1%.



Alimentos, el rubro que más presionó los precios



Dentro de los distintos sectores que integran el índice de precios, alimentos y bebidas fue el que mostró la mayor variación en la región.



El incremento en este rubro impacta con mayor fuerza en el costo de vida debido a su peso en el gasto cotidiano de los hogares. Entre los productos que más influyeron en la suba mensual se destacan carnes y derivados, que registraron aumentos durante febrero.



Los datos reflejan que el comportamiento de los precios en el NEA continúa mostrando presión en los productos básicos de la canasta alimentaria.



La inflación nacional se mantuvo estable



A nivel país, la inflación de febrero fue del 2,9%, el mismo porcentaje registrado en enero.



De esta manera, el índice acumuló 5,9% en los primeros dos meses del año y una suba interanual del 33,1% en los últimos doce meses.



El informe también señala que la división con mayor aumento fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un incremento del 6,8% mensual, asociado a ajustes tarifarios y modificaciones en los esquemas de subsidios en distintas provincias.



Cuánto se necesitó para no caer en la pobreza



El informe oficial también actualizó los valores de la canasta básica total, indicador que determina el umbral de pobreza.



Durante febrero, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para no ser considerada pobre en Argentina.



Este valor representó una suba del 2,7% respecto a enero, mientras que en la comparación interanual el incremento fue del 32,1%.



Expectativa sobre la evolución de precios



Los datos de febrero reflejan que la inflación mantiene un ritmo sostenido, con especial impacto en alimentos y servicios.



El comportamiento de estos rubros será clave para la evolución del costo de vida en los próximos meses, especialmente en regiones como el NEA donde los aumentos suelen ubicarse por encima del promedio nacional.