"EE.UU aumenta los aranceles a empresas extranjeras y Argentina ni cobra impuestos"

Viernes, 13 de marzo de 2026

El senador provincial Gustavo Valdés se refirió a la discusión por la reforma laboral y al impacto de la apertura de importaciones en distintos sectores productivos del país.



"Al Gobierno Nacional se le reclama una política más orientada a la producción y a defender la mano de obra argentina", expresó el senador provincial Gustavo Valdes, esta mañana antes de ingresar a una reunión partidaria; en el día del militante de la UCR,ante la Prensa local.



En diálogo con la prensa local, el exgobernador sostuvo que se trata de un tema que desde hace tiempo se viene planteando, pero remarcó que debe abordarse con acuerdos amplios.



“Es algo que nosotros desde hace tiempo lo buscábamos, pero siempre dijimos que había que hacerlo con consenso”, afirmó.



En ese marco, advirtió sobre los efectos que puede tener la apertura de importaciones en algunas actividades. “Depende de qué sector hablemos. Por ejemplo, estamos preocupados por el sector textil y la invasión de producción importada”, señaló.



Valdés planteó además la necesidad de fortalecer políticas orientadas al desarrollo productivo nacional. “Nosotros reclamamos una política más orientada a la producción y a defender la mano de obra argentina. Si no tenemos esa capacidad va a ser difícil generar trabajo. No conozco un país que abra indiscriminadamente sus fronteras”, analizó.



Respecto del contexto económico actual, consideró que el impacto no es igual para todos los sectores. “Para algunos sectores la situación económica les sienta bien, pero la realidad es que para muchos la situación es cada vez más acuciante. Hoy la taba está en el aire”, graficó.



En cuanto al escenario político, aclaró que no mantiene un vínculo político con La Libertad Avanza.



“Particularmente no tengo relación política con LLA. Conversé con Diego Santilli cuando vino a Corrientes. Nosotros seguimos trabajando con la misma responsabilidad, acompañando al gobernador. Veremos qué se trae desde Estados Unidos”, concluyó.



R: Gladis Lencina