JPValdés destacó el impacto del gasoducto Chaco Santa Catalina

Viernes, 13 de marzo de 2026

El gobernador expuso en Argentina Week el potencial del gas natural para impulsar producción, empleo e inversiones en Corrientes y Misiones.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó del panel de mandatarios provinciales que cerró la agenda de Argentina Week, donde destacó el impacto estratégico que tendrá el gasoducto Chaco–Santa Catalina para el desarrollo productivo del noreste argentino.



Durante su exposición, el mandatario explicó que la llegada del gas natural permitirá mejorar la competitividad industrial y energética en la región, además de generar nuevas oportunidades para distintos sectores económicos.



Según detalló, la infraestructura beneficiará a más de 2,6 millones de personas de Corrientes y Misiones, al facilitar el acceso a una fuente de energía más eficiente y menos contaminante.



Energía más competitiva y menor costo productivo



JPValdés remarcó que la disponibilidad de gas natural permitirá reducir costos de producción, mejorar la eficiencia energética y disminuir la contaminación, factores clave para fortalecer la actividad industrial.



El mandatario sostuvo que contar con energía competitiva abre un nuevo escenario para la radicación de empresas y el crecimiento de sectores estratégicos.



En ese sentido, indicó que el proyecto tendrá impacto directo en las industrias logísticas, químicas y alimentarias, que podrán optimizar sus procesos productivos gracias a un suministro energético más estable y económico.



Nuevas oportunidades para exportación y negocios



Otro de los puntos destacados por el gobernador fue el potencial del gas natural para impulsar nuevos modelos de negocio en la región.



Entre ellos mencionó la posibilidad de desarrollar plantas de Gas Natural Licuado (GNL) o Gas Natural Comprimido (GNC), así como potenciar la exportación de productos agroindustriales deshidratados, un segmento con creciente demanda internacional.



Estas iniciativas, explicó, podrían generar un efecto multiplicador en la economía regional al fomentar inversiones privadas y mayor actividad productiva.



Corrientes busca posicionarse como nodo energético del NEA



JPValdés aseguró que la provincia apunta a consolidarse como un nodo energético del nordeste argentino, apoyado en infraestructura estratégica y un marco legal orientado a atraer capitales.



En ese contexto, sostuvo que reglas claras para las inversiones permitirán impulsar nuevos proyectos industriales y energéticos que contribuyan al crecimiento económico.



El mandatario concluyó que el desarrollo energético será clave para generar empleo genuino y ampliar las oportunidades productivas para los correntinos en los próximos años.