Senadores de la UCR renuncian al aumento de dietas

Viernes, 13 de marzo de 2026

El bloque radical anunció que no cobrará los incrementos salariales derivados de acuerdos paritarios del personal legislativo.



El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) comunicó que no percibirá los aumentos en sus dietas vinculados a las paritarias acordadas para el personal del Congreso.



La decisión fue difundida a través de un comunicado oficial del espacio político, presidido por el senador correntino Eduardo Vischi, en el que se informó que los legisladores del bloque no aceptarán los incrementos salariales derivados de esas negociaciones.



De esta manera, los representantes radicales en la Cámara Alta resolvieron mantener sin cambios sus ingresos pese a las actualizaciones salariales aplicadas a trabajadores legislativos.



Argumentos de la decisión



En el mensaje difundido por la bancada, los senadores señalaron que los acuerdos paritarios para empleados del Congreso son necesarios para reconocer el trabajo que realizan dentro del Poder Legislativo.



Sin embargo, aclararon que esos ajustes no deberían trasladarse automáticamente a las dietas de los legisladores, motivo por el cual decidieron rechazar el incremento correspondiente.



La postura busca diferenciar la actualización salarial del personal legislativo de la remuneración que perciben los representantes electos.





Contexto económico y mensaje político



Desde el bloque radical también señalaron que la medida responde al contexto económico y social que atraviesa el país, en el que consideran necesario actuar con prudencia en materia de ingresos públicos.



En ese marco, sostuvieron que la decisión apunta a mantener una postura de austeridad y responsabilidad institucional frente a la situación económica.





Difusión del anuncio



El comunicado fue publicado en las redes oficiales del bloque de senadores de la UCR y replicado por dirigentes del espacio político.



La decisión se suma al debate recurrente en el Congreso sobre las dietas legislativas y los mecanismos de actualización salarial, un tema que suele generar discusión pública cada vez que se aplican ajustes vinculados a paritarias del personal parlamentario.



