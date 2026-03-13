Gustavo Valdés reivindicó la militancia radical y defendió la educación pública en Corrientes Viernes, 13 de marzo de 2026 El presidente del Comité Central de la UCR encabezó las actividades por el Día del Militante Radical y destacó el rol de los militantes anónimos, la historia del partido y la defensa de la educación pública y gratuita.



El presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical en Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este jueves un acto central por el Día del Militante Radical, realizado en la intersección de las avenidas Raúl Alfonsín y Gregorio Pomar.



Durante su discurso, el dirigente destacó el trabajo de los militantes que, de manera anónima, sostienen la actividad política y social en los barrios. “Ese es el día que nosotros tenemos para conmemorar y agradecer a aquellos militantes que anónimamente trabajan todos los días”, expresó.



En ese sentido, mencionó el compromiso de quienes colaboran en comedores comunitarios, trabajadores de la salud, integrantes de las fuerzas de seguridad, dirigentes deportivos y jóvenes que participan en actividades sociales o difunden ideas en redes sociales. “La Unión Cívica Radical no sería absolutamente nada si no tuviera militantes convencidos”, afirmó.



Valdés también remarcó el valor simbólico del lugar elegido para el acto, al señalar que se trata del cruce de avenidas que llevan el nombre de dos figuras históricas del radicalismo. Allí recordó el legado democrático de Alfonsín y la figura de Pomar como defensor de las instituciones en la provincia.



En su mensaje, el titular del partido repasó la historia del radicalismo y sus principales referentes, desde Leandro N. Alem, fundador del movimiento, hasta presidentes como Hipólito Yrigoyen y Arturo Frondizi.



Según señaló, la UCR surgió de las luchas políticas contra los regímenes conservadores y con el objetivo de ampliar derechos para la ciudadanía. “El radicalismo nació de la tozudez y de la lucha por la democracia”, sostuvo, al tiempo que recordó el papel del partido en la sanción de leyes laborales y en la ampliación de derechos para trabajadores, estudiantes e inmigrantes.



En otro tramo del discurso, Valdés destacó la importancia histórica de la educación pública en el ideario radical y recordó el impulso que tuvo durante los primeros gobiernos del partido. “Sin educación pública y gratuita no hay libertad posible en la República Argentina, no hay futuro para nuestros jóvenes”, afirmó.



Finalmente, el dirigente ratificó que el radicalismo continuará defendiendo ese principio frente al actual contexto político nacional. “Digan lo que digan desde el Gobierno Nacional, la Unión Cívica Radical no va a bajar la bandera de la educación pública gratuita”, concluyó.



