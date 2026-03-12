Mujer sufrió un violento robo de dinero y una notebook Jueves, 12 de marzo de 2026 La víctima se dirigía a realizar trámites cuando la abordaron por detrás, la golpearon y robaron. Los dos maleantes poseen cuantiosos antecedentes por delitos contra la propiedad y múltiples detenciones.





Dos bandidos con pesados prontuarios y varias detenciones en su haber cayeron ayer nuevamente en manos de la Policía luego de perpetrar un violento arrebato contra una mujer. Tras golpearla, le sustrajeron un bolso con una computadora tipo notebook y dinero en efectivo cuando caminaba por avenida Maipú, en el límite de los barrios San Marcos y Unión de la capital correntina.



El incidente ocurrió ayer alrededor de las 7:20 de la mañana, cuando la víctima se dirigía a realizar algunas gestiones. Llevaba un bolso de tela negro dentro del cual tenía una computadora portátil, dos celulares, documentaciones personales y una suma cercana a los $180.000 en efectivo.



La mujer nunca advirtió que sus movimientos venían siendo controlados por dos delincuentes que cuando vieron la oportunidad se abalanzaron sobre ella desde atrás y entre golpes y forcejeos se llevaron las pertenencias para luego darse a la fuga.



Varios llamados al 911 alertaron de la situación a la Policía y de inmediato los móviles del Destacamento San Marcos, ubicado a pocas cuadras, pudieron asistir a la mujer. La descripción fisonómica casi perfecta de los dos malvivientes fue la clave para que los uniformados realizaran un patrullaje dentro del mismo barrio San Marcos, donde en proximidad a la plaza divisaron a dos hombres que reunían las características que había relatado la víctima.



Al ver las patrullas acercarse arrojaron el bolso que estaban revisando y huyeron, pero fueron capturados en medio de un operativo cerrojo dentro del mismo barrio, logrando la captura de los ladrones. El bolso que se descartaron, resultó el mismo que le habían robado a la mujer un rato antes sobre avenida Maipú.



Los delincuentes fueron identificados como "Nazu" Fernández, oriundo del barrio Unión, y "Pastilla" Lencina, su vecino del frente del barrio San Marcos, ambos con cuantiosos antecedentes penales. Los dos delincuentes fueron mencionados en una infinidad de crónicas policiales por hechos que suceden en inmediaciones del lugar donde ayer atacaron a la desprevenida mujer. Asociados en el delito y también en la detención terminaron alojados en la Comisaría Séptima a disposición de la Justicia. Los elementos recuperados fueron luego devueltos a su dueña.



