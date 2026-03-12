Continúa los controles a los motociclistas en Corrientes Jueves, 12 de marzo de 2026 La Municipalidad redobló la fiscalización vial con el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito en el ejido urbano. Un cambio de preferencia, según el cual los motovehículos pasaron a ser el medio de movilidad más elegido por los vecinos.

El intendente Claudio Polich ordenó multiplicar los operativos con el foco puesto en las zonas críticas. Se trata de una acción planificada entre varias reparticiones que busca disminuir la inseguridad vial, ordenar el flujo vehicular y aliviar el ingreso de traumatizados en los centros asistenciales.



La razón de esta nueva dinámica de contralor ciudadano es el drástico incremento de la siniestralidad protagonizada por las motos, que en los últimos tiempos se atribuyeron un liderazgo desafortunado: el 70 por ciento de las contingencias de tránsito en la ciudad de Corrientes es protagonizado por los motociclistas, con sus pasajeros como víctimas de todo tipo de consecuencias.



La decisión del intendente Claudio Polich fue la de intensificar al máximo posible los controles y, dentro de esa acción general, la exigencia del uso de casco en motociclistas, así como de cinturón de seguridad en automovilistas. Todo esto con el fortalecimiento del circuito de cámaras ciudadanas para detectar infracciones.



“En los últimos dos años se registraron casi 5 mil siniestros viales, con una fuerte incidencia en menores de edad, y esa es una realidad que debemos conjurar con todas las herramientas a nuestro alcance”, expresó el jefe comunal en un comunicado.



Los operativos abarcan la totalidad del radio urbano, todos los días y en diferentes turnos, como parte de una estrategia destinada a enfrentar una problemática cuyos efectos más lesivos son provocados y, a la vez, padecidos por ocupantes de vehículos de dos ruedas.



El municipio confirmó que en los últimos dos años se registraron 4.930 siniestros viales de los cuales el 70 por ciento involucró a motociclistas y a las personas que viajan con estos conductores en calidad de pasajeros. Muchos de ellos menores de edad.



Las acciones son coordinadas por la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana y apuntan a reforzar el cumplimiento de las normas básicas de circulación. En ese marco, se verifica que los motociclistas y sus acompañantes utilicen el casco de seguridad correspondiente, mientras que los automovilistas deben circular con el cinturón de seguridad colocado y la documentación obligatoria.



El control municipal apela también a la tecnología, con la incorporación de nuevas cámaras de alta resolución que, conectadas al Centro de Monitoreo Municipal (COM), permiten detectar distintas infracciones, como estacionamiento en doble fila, obstrucción de garajes, falta de casco y ausencia de espejos retrovisores en motocicletas.



Una de las conductas que serán más severamente sancionadas es el cruce de semáforos en rojo por parte de cualquier tipo de vehículo. Con esta herramienta se busca intensificar la fiscalización mediante videovigilancia y contribuir al ordenamiento del tránsito en la ciudad.





HOSPITALES SATURADOS

Según datos relevados por la Municipalidad de Corrientes correspondientes a 2024 y 2025 —aportados por el Ministerio de Salud de la Provincia—, en ese período se registraron 4.930 accidentes de tránsito en la capital correntina. De ese total, 3.435 tuvieron motocicletas involucradas, lo que representa el 70% de los casos.



En el mismo lapso, el Hospital Pediátrico atendió a 839 niños involucrados en siniestros viales. De ellos, el 54% circulaba en motocicleta y la edad promedio de los menores era de entre 8 y 9 años.



Los operativos municipales de tránsito, de esa forma, contribuirán no solamente a ordenar el tránsito y prevenir accidentes, sino a descomprimir la creciente demanda de atención médica en las urgencias hospitalarias.







La Municipalidad redobló la fiscalización vial con el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito en el ejido urbano. Un cambio de preferencia, según el cual los motovehículos pasaron a ser el medio de movilidad más elegido por los vecinos.

La salida de un magistrado del Tribunal Oral Federal de Corrientes obliga a designar un reemplazante y demora el inicio del juicio por la desaparición del niño.