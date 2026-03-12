Denunciaron penalmente a Manuel Adorni por usar bienes del Estado

Jueves, 12 de marzo de 2026



El abogado Gregorio Dalbón hizo una presentación ante la justicia por presunta malversación de fondos públicos, a raíz del viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York.





La gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos quedó envuelta en una polémica luego de que se difundieran imágenes de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participando de la comitiva oficial en Nueva York.



Por este motivo, el jefe de Gabinete fue denunciado penalmente por el abogado Gregorio Dalbón a raíz del viaje de su esposa junto a la comitiva oficial que se trasladó a Nueva York.



La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos y uso indebido de bienes del Estado, al presuntamente utilizar recursos destinados al traslado de funcionarios para que viajara su esposa, Bettina Angeletti.



La denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 y se da en medio de la polémica por los gastos del viaje.



