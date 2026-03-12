España quiere que la Finalissima sea en el Bernabéu y Argentina se opone

Jueves, 12 de marzo de 2026



Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, el torneo entre la Selección albiceleste y La Roja mudaría de Qatar. UEFA Y Conmebol acercaron posturas y el estadio del Real Madrid pica en punta para ser la sede, aunque a la AFA deniega la posibilidad.



Tanto la UEFA como la Conmebol trabajan en conjunto para llegar a un acuerdo, aunque desde el país íbero ya dan por hecho que se jugaría en el estadio Santiago Bernabéu.



La entidad europea propuso el recinto del Real Madrid para hospedar la final. Sin embargo, el organismo sudamericano aún no aceptó la propuesta, ya que AFA deniega la posibilidad de que La Roja sea local. Se definiría entre este jueves y el viernes.



La crisis bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán produjo problemas de todo tipo en la región y el deporte no se escapó de ello. Originalmente, el estadio Lusail (lugar donde la Albiceleste jugó de cuartos de final en adelante en el Mundial 2022) iba a ser testigo del campeonato, pero las tensiones derivaron en la suspensión del fútbol en Qatar, por lo que dejó a la Finalíssima flotando en el aire.



"Es un partido que debería ser en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa, parece lógico que eso sea lo que finalmente puede suceder", había expresado Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en diálogo con El Larguero.



Otras opciones que habían sido consideradas en su momento fueron el estadio Wembley, que fue descartada porque Inglaterra y Uruguay se enfrentan en un amistoso internacional -con entradas ya vendidas- y el Hard Rock Stadium, que tampoco prosperó ya que se disputará el Miami Open. Por último, quedan como opciones también Lisboa y Londres.



A falta de confirmación oficial de donde se llevaría a cabo, la Finalíssima se disputaría el viernes 27 de marzo entre la Selección Argentina (campeona de la Copa América 2024) y España (ganadora de la Eurocopa 2024). La Albiceleste defenderá el título obtenido en 2021, tras el triunfo por 3-0 ante Italia.