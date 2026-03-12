Presentan la App Tutores para fortalecer la comunicación entre escuelas y familias

Jueves, 12 de marzo de 2026

La herramienta digital permitirá a padres y responsables acceder a información sobre asistencia y calificaciones de los estudiantes, además de recibir avisos directos de cada institución educativa.



El director de Sistemas del Ministerio de Educación, Carlos Encina, dio a conocer los alcances de la App Tutores, una plataforma digital diseñada para optimizar el contacto entre los establecimientos educativos y las familias de los alumnos.



El funcionario explicó que la iniciativa apunta a generar un canal de comunicación ágil y directo entre las escuelas y los responsables de los estudiantes. Según detalló, a través de la aplicación los tutores podrán recibir notificaciones, avisos institucionales y distintos mensajes emitidos por cada establecimiento educativo.



Encina remarcó que el desarrollo de esta herramienta se enmarca dentro del proceso de modernización administrativa que impulsa el Gobierno provincial en distintos organismos. En ese contexto, destacó que la plataforma permitirá a los tutores seguir de cerca la trayectoria escolar de los alumnos.



Entre las funcionalidades principales, la aplicación brindará acceso a información vinculada con el rendimiento académico y la asistencia a clases. De esta manera, los responsables podrán conocer en tiempo real datos relevantes sobre el desempeño de los estudiantes dentro del sistema educativo.



El funcionario también indicó que la implementación ya comenzó en una primera etapa en varias instituciones de la provincia. Incluso mencionó que el propio gobernador pudo observar el funcionamiento del sistema de asistencia digital en línea durante una visita a la Escuela Perón.



Por último, Encina aclaró que para utilizar la plataforma es necesario que el tutor sea previamente registrado por la institución educativa. Para ello, cada establecimiento deberá cargar el número de DNI del responsable, lo que habilitará el acceso a la información correspondiente al alumno.