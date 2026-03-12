Un meteorito cruzó Europa y cayó en una casa de Alemania Jueves, 12 de marzo de 2026 Una roca espacial atravesó la atmósfera sobre varios países europeos y perforó el techo de una vivienda en Alemania. Científicos analizan el fenómeno.

Un meteorito que atravesó el cielo de Europa occidental generó sorpresa entre miles de testigos y activó una investigación científica internacional. El objeto fue observado en varios países y uno de sus fragmentos impactó en una vivienda de Coblenza, donde provocó daños materiales, pero no dejó heridos.



El fenómeno es analizado por especialistas de la Agencia Espacial Europea, que intenta determinar el origen, la trayectoria y la composición de la roca espacial.



Un fenómeno visible en varios países



El meteoro apareció en el cielo europeo el domingo por la tarde y fue visible durante unos seis segundos. Testigos de Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos registraron el paso de la brillante bola de fuego.



Más de 3.000 personas reportaron el evento a redes internacionales de monitoreo de meteoros, que lo clasificaron como un “bólido”, es decir, un meteoro extremadamente luminoso.



Cientos de videos y fotografías permitieron reconstruir parcialmente el recorrido del objeto mientras cruzaba la atmósfera terrestre.



El impacto en una vivienda



Uno de los fragmentos del meteorito terminó cayendo sobre una casa en el barrio Güls de Coblenza. La roca atravesó el techo y dejó un agujero de unos 30 centímetros de diámetro.



El impacto ocurrió en una habitación vacía, por lo que no hubo personas heridas. Las autoridades locales confirmaron que los daños se limitaron a la estructura del inmueble.



Los investigadores también analizan si otros fragmentos menores pudieron haber caído en zonas cercanas.



La investigación científica



Especialistas recuperaron pequeñas rocas oscuras dentro de la vivienda que podrían pertenecer al meteorito. Estas piezas serán analizadas mediante estudios mineralógicos y magnéticos.



El objetivo es confirmar su origen y determinar su composición química. Este tipo de muestras permite conocer información sobre los materiales que forman el Sistema Solar.



Muchos meteoritos provienen del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter, aunque aún no se determinó de dónde procede este objeto.



Un evento poco frecuente



Los especialistas señalan que rocas espaciales de tamaño moderado ingresan a la atmósfera terrestre con cierta frecuencia, pero rara vez provocan daños en zonas habitadas.



En la mayoría de los casos se desintegran antes de llegar al suelo o caen en áreas deshabitadas y océanos.



Según la Agencia Espacial Europea, solo once meteoritos en la historia reciente fueron detectados antes de ingresar a la atmósfera, lo que demuestra la dificultad de anticipar estos eventos.



Qué aportará este caso a la ciencia



Los datos recopilados tras el impacto permitirán mejorar los sistemas de vigilancia de objetos cercanos a la Tierra y los modelos de predicción de trayectorias.



El estudio del meteorito también ayudará a comprender mejor el origen de estos cuerpos celestes y su comportamiento al ingresar en la atmósfera.



Mientras continúan las tareas de búsqueda de fragmentos en la región alemana de Renania-Palatinado, el caso ya es considerado uno de los eventos meteoríticos más documentados en Europa en los últimos años.







