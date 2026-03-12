Tensión entre Brasil y EE.UU. por posible designación terrorista de bandas narco Jueves, 12 de marzo de 2026 Washington evalúa clasificar como terroristas a dos poderosas bandas criminales brasileñas, lo que generó una urgente negociación diplomática con Brasilia.

El gobierno de Donald Trump avanzó en el proceso para declarar organizaciones terroristas extranjeras a las bandas brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho. La iniciativa abrió una negociación urgente con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que busca frenar la medida.



Según fuentes vinculadas al proceso, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya finalizó la documentación técnica que respalda la designación y la decisión podría formalizarse en los próximos días si obtiene aval político.



Contactos diplomáticos de urgencia



El canciller brasileño Mauro Vieira mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para analizar el impacto de la posible decisión.



El tema surgió en medio de los preparativos de una futura visita de Lula a Washington, aún sin fecha confirmada. Sin embargo, la eventual clasificación de las bandas criminales dominó la agenda diplomática.



Funcionarios estadounidenses consideran que la propuesta podría enviarse al Congreso para su ratificación en los próximos días.



Qué implicaría la designación terrorista



En la legislación de Estados Unidos, declarar a un grupo como Organización Terrorista Extranjera convierte en delito federal cualquier tipo de apoyo financiero o logístico.



También habilita el congelamiento de activos y permite operaciones de seguridad o inteligencia contra integrantes de esas organizaciones fuera del territorio estadounidense.



Por ese motivo, el gobierno brasileño observa con preocupación la medida y advierte que podría tener consecuencias más amplias en la región.



El antecedente que preocupa a Brasil



Autoridades brasileñas mencionaron el precedente de Venezuela como ejemplo del impacto que podría tener la decisión.



En 2025, Washington declaró terrorista al llamado Cartel de los Soles y meses después desplegó operaciones militares que derivaron en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.



Ese antecedente encendió alarmas en Brasilia sobre las posibles implicancias geopolíticas de la clasificación.



Dos de las mayores organizaciones criminales de Brasil



El Comando Vermelho surgió en la década de 1970 dentro de la prisión Cándido Mendes y con el tiempo se consolidó como uno de los grupos criminales más antiguos del país, con fuerte presencia en favelas de Río de Janeiro.



El PCC, en tanto, nació en 1993 dentro del sistema penitenciario de São Paulo tras la masacre de Carandiru. Hoy cuenta con miles de integrantes y redes criminales que se extienden a varios países de América Latina.



Ambas organizaciones están vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero y delitos violentos.



Debate político y escenario regional



Desde 2025, la administración estadounidense designó como terroristas a diversas organizaciones criminales de América Latina, entre ellas el Tren de Aragua y varios carteles mexicanos.



La posible inclusión del PCC y del Comando Vermelho se suma a esa estrategia de seguridad regional y podría modificar la forma en que se combate al crimen organizado en el continente.



Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, Brasil intenta frenar una decisión que, según distintas fuentes, ya superó las instancias técnicas y depende únicamente de una resolución política final.







MUNDIAL 2026 España quiere que la Finalissima sea en el Bernabéu y Argentina se opone

Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, el torneo entre la Selección albiceleste y La Roja mudaría de Qatar. UEFA Y Conmebol acercaron posturas y el estadio del Real Madrid pica en punta para ser la sede, aunque a la AFA deniega la posibilidad. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI CUMPLIR CON REGLAS O MULTAS Continúa los controles a los motociclistas en Corrientes

La Municipalidad redobló la fiscalización vial con el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito en el ejido urbano. Un cambio de preferencia, según el cual los motovehículos pasaron a ser el medio de movilidad más elegido por los vecinos.