Los pilotos deben saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica

Miércoles, 11 de marzo de 2026

Los monoplazas de la Máxima tienen una enorme cantidad de componentes eléctricos en su interior y los corredores deben tomar múltiples recaudos para cuidar su integridad física





La nueva era de la Fórmula 1 dio el puntapié inicial en el Gran Premio de Australia. La carrera en Melbourne dejó múltiples reflexiones —y muchas críticas por parte de los pilotos— sobre las flamantes regulaciones. El reglamento enalteció la importancia de la energía eléctrica en las unidades de potencia, las cuales dividen en partes iguales el motor de combustión y la batería. Aunque una de las imágenes más llamativas del fin de semana en el Albert Park Circuit se dio en la FP3 del sábado, cuando Carlos Sainz saltó de su Williams y pidió que nadie lo tocara después de que se apagara por completo por una falla en el ERS. El motivo se relaciona con una hipotética descarga que podría ser mortal.



Pasados los 10 minutos de actividad en los últimos ensayos libres, el español tuvo que parar su monoplaza en la entrada a boxes luego de que este se quedara sin potencia. Esta situación se replicó con varios pilotos en todo el fin de semana, incluido el Alpine de Franco Colapinto. La transmisión oficial capturó el momento en el que los comisarios de pista en Melbourne se acercaron para asistir a Sainz y este les explicó que no hicieran contacto con el auto. Posteriormente, el ex corredor de Ferrari saltó directamente al piso sin tocar el coche.



¿Por qué tomó tantas precauciones? Cuando un monoplaza tiene un problema en el ERS (sistema híbrido para recuperar energía), el auto puede dar una potente descarga eléctrica. Albert Fábrega, ex ingeniero de la F1 y periodista especializado que trabaja en ESPN, explicó cómo es el procedimiento que cumplió el hombre de Williams en Australia. “Hemos visto a Carlos Sainz saltando del coche. Eso quiere decir que hay algún problema con el aislamiento del sistema eléctrico de recuperación o de la batería”, argumentó.



En esta misma línea, detalló: “Hay que activar este procedimiento que exige que el piloto, al bajar, no haga contacto en ningún momento continuo entre el coche y el suelo, algo que podría generar una descarga eléctrica. Ahora, en el procedimiento de recuperar el coche, veamos a los mecánicos o a los comisarios de pista, porque aquí no pueden acceder los mecánicos con esos guantes de goma para evitar cualquier descarga eléctrica”.



Los guantes mencionados por el periodista español se vieron con claridad durante los test de pretemporada en Baréin. Dentro de la interminable lista de problemas que tuvo Aston Martin hasta el día de la fecha, Fernando Alonso abandonó el segundo día de actividad en los últimos ensayos en Sakhir por una falla en el motor. El asturiano dejó el choque en la curva 4 y fueron los propios operarios de la escudería los que se acercaron a moverlo.



Más allá de que fue en una pretemporada, dicha imagen fue inusual, ya que no suelen meterse a la pista para sacar al vehículo y eso es parte del trabajo de los comisarios del circuito. No obstante, la situación reflejó la coyuntura planteada: se presentaron con unos llamativos guantes para tocar el auto y no correr riesgo de recibir una descarga eléctrica.



Un monoplaza de la Fórmula 1 tiene una enorme cantidad de componentes eléctricos en su interior, además de kilómetros de cables y más de 1000 voltios de electricidad circulando por él. Es por eso que una falla puede ser mortal. En 2022, Max Verstappen brindó una entrevista en la que fue contundente al afirmar que “te mataría”.



“A veces, cuando tengo que retirarme del auto, me pregunto si debo salir sin tocarlo. O incluso cuando los mecánicos están trabajando en él”, comentó en diálogo con David Coulthard. Luego de dejar entrever que le daba algo de miedo dicha situación, el neerlandés de Red Bull profundizó en el peligro de recibir una descarga: “Si te das una descarga eléctrica en un coche de F1, morirías”.



A pesar de la amenaza y el riesgo que conlleva recibir una posible descarga eléctrica por parte de un monoplaza, la situación es poco probable que suceda y los vehículos cuentan con múltiples sistemas de seguridad. Hay una pequeña luz LED equipada —generalmente en el volante o en la parte superior del cockpit— que indica el estado en que se encuentra el auto. Si esta no está en verde, enciende las alarmas de un posible problema eléctrico.



Las escuderías en el pitwall también están al tanto de la situación y pueden indicar el procedimiento a seguir con exactitud. Es normal que los ingenieros de pista les informen a los conductores sobre el estado del auto y si deben saltar sin tocar el chasis para no recibir una descarga.



El piloto, el personal del equipo y los comisarios de pista deben comprobar el estado en el que se encuentra la luz antes de realizar una acción con el monoplaza, principalmente cuando este presenta una falla y se queda parado. Es por eso también que todos utilizan guantes aislantes. La Fórmula 1 y la FIA son extremadamente rigurosas respecto a la seguridad de los vehículos, uno de los aspectos que más evolucionó en las últimas décadas de la Máxima.