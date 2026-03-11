Nueva misión al planeta rojo para el año 2028

Miércoles, 11 de marzo de 2026

La agencia espacial de EE.UU. impulsa una misión al planeta rojo y reformas internas para avanzar en la exploración del espacio profundo.



La NASA avanza con un nuevo plan para fortalecer la exploración espacial y prepara una misión hacia Mars prevista para la ventana de lanzamiento de 2028.



El proyecto forma parte de una estrategia impulsada por el administrador de la agencia, Jared Isaacman, quien busca acelerar el desarrollo tecnológico, promover alianzas con empresas privadas y colocar la exploración marciana en el centro de la agenda científica.



El objetivo es aprovechar la alineación favorable entre la Tierra y Marte que se producirá ese año, una oportunidad clave para enviar nuevas misiones al planeta rojo.



Misiones científicas y cooperación internacional



Dentro del plan se contempla el lanzamiento de un orbitador de comunicaciones y la participación en el rover Rosalind Franklin rover, desarrollado por la European Space Agency.



La misión también podría incluir un tercer proyecto científico, aún en evaluación, destinado a ampliar la investigación sobre la geología y la posible presencia pasada de agua en Marte.



La agencia busca además avanzar en el programa de retorno de muestras marcianas, considerado uno de los proyectos más ambiciosos de la exploración planetaria.



Cambios internos para acelerar la innovación



La nueva gestión de la NASA también impulsa reformas organizativas para agilizar los procesos y mejorar la toma de decisiones.



Isaacman propuso fortalecer el equipo interno de la agencia y reforzar la cooperación con la industria espacial privada, un modelo que ya demostró resultados en misiones recientes.



Entre las prioridades se encuentran la reducción de costos, el desarrollo de nuevas tecnologías y la incorporación de especialistas provenientes del sector privado.



La Luna como paso previo a Marte



El plan estratégico también incluye acelerar el programa Artemis program, cuyo objetivo es regresar con astronautas a la Moon y construir una presencia permanente en el satélite.



La agencia prevé aumentar la frecuencia de lanzamientos del cohete Space Launch System y desarrollar infraestructura que permita probar tecnologías necesarias para futuras misiones tripuladas a Marte.



Este enfoque busca utilizar la Luna como plataforma de entrenamiento y pruebas para viajes más lejanos en el sistema solar.



Un nuevo impulso para la exploración espacial



La NASA sostiene que la exploración del espacio profundo es clave para responder preguntas fundamentales sobre el origen del sistema solar y la posibilidad de vida en otros planetas.



Con nuevas misiones científicas, cooperación internacional y una mayor participación del sector privado, la agencia intenta consolidar una nueva etapa de exploración que podría definir el rumbo de la investigación espacial en las próximas décadas.



