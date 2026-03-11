Se jubiló un juez del tribunal y el juicio por el secuestro a Loan sigue sin fecha

Miércoles, 11 de marzo de 2026

La salida de un magistrado del Tribunal Oral Federal de Corrientes obliga a designar un reemplazante y demora el inicio del juicio por la desaparición del niño.



El Tribunal Oral Federal de Corrientes que deberá realizar el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña quedó con una vacante tras la jubilación de uno de sus integrantes.



Se trata del juez Fermín Amado Ceroleni, quien notificó oficialmente a la Cámara Federal de Casación Penal el inicio de su trámite jubilatorio y solicitó la designación de un magistrado sustituto.



Con su salida, el tribunal quedó integrado únicamente por los jueces Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, lo que obliga a cubrir el cargo antes de avanzar con el proceso.



El juicio aún no tiene fecha confirmada



Ceroleni había encabezado la audiencia preliminar del caso el 27 de febrero, cuando el tribunal propuso inicialmente comenzar el juicio el 7 de octubre de 2026.



Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas rechazaron ese plazo y pidieron que el debate oral se realice antes.



La familia del niño incluso solicitó que el proceso comience el 8 de mayo de 2026, fecha en la que Loan cumpliría siete años.



Los jueces explicaron que debían reorganizar agendas y revisar la disponibilidad del tribunal, por lo que decidieron reconsiderar la fecha, que aún no fue definida.



Dos causas unificadas y 17 imputados



El juicio reunirá a 17 acusados vinculados con la desaparición del menor, en dos expedientes que finalmente fueron unificados por la Justicia.



Por un lado está la causa principal que investiga la sustracción y ocultamiento del niño, en la que hay siete imputados.



La investigación sostiene que estas personas habrían actuado de manera coordinada para apartar al menor de su entorno familiar y luego encubrir lo ocurrido.



La desaparición en el paraje Algarrobal



Loan desapareció el 13 de junio de 2024, cuando tenía cinco años, durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.



Según la reconstrucción judicial, tras la comida un grupo de adultos y niños caminó hacia un naranjal cercano, momento en el que el niño quedó fuera de la custodia de su padre.



Desde entonces no se volvió a tener noticias de él. En la zona solo se encontró un botín en un lodazal, que para los investigadores fue colocado para simular una pérdida y desviar la búsqueda.



La causa paralela por encubrimiento



El expediente también incluye una investigación paralela contra 10 personas vinculadas a un grupo que se presentó como asesor de la Fundación Lucio Dupuy.



La Justicia sostiene que estas personas habrían retenido a menores que estuvieron con Loan el día de la desaparición y manipulado testimonios, lo que habría interferido con la investigación.



Entre los delitos investigados figuran encubrimiento, estafa a la administración pública, privación ilegítima de la libertad y falso testimonio.



La investigación sigue abierta



Mientras avanza la preparación del juicio, la Justicia mantiene abierta otra línea de investigación vinculada a posible trata de personas, considerada un delito continuado hasta que el menor sea encontrado.



La designación de un nuevo juez será clave para completar el tribunal y poder fijar finalmente la fecha del debate oral en uno de los casos judiciales más conmocionantes del país.