Fick destacó el diálogo político en el Senado y anticipó el inicio de las Sesiones

Miércoles, 11 de marzo de 2026

El senador provincial señaló que la Cámara Alta retomará su actividad la próxima semana y remarcó que, pese a la mayoría oficialista, se busca consenso con todos los bloques para aprobar las leyes.





El senador provincial Henry Fick aseguró que el Senado de Corrientes ya tiene conformadas todas sus comisiones y adelantó que la próxima semana se retomará la actividad legislativa con una nueva sesión en la Legislatura de Corrientes.



En diálogo con la prensa antes de ingresar al edificio legislativo, el legislador explicó que en el inicio del período se comenzará a tratar una serie de expedientes que quedaron pendientes del año anterior. “La semana que viene vamos a sesionar y empezar a avanzar con algunos temas que quedaron pendientes. Va a depender de la cantidad y de la urgencia de los temas que tengamos”, señaló.



Fick indicó que, más allá de que no existe un único proyecto central, hay varios asuntos relevantes en agenda. Entre ellos mencionó el proceso de audiencias públicas para cubrir cargos dentro del Poder Judicial. “Lo más importante es cumplimentar todas las audiencias públicas para cubrir lugares en el Poder Judicial. Tenemos listados de jueces sustitutos para poder darle al sistema judicial esa herramienta”, explicó.



El senador también se mostró optimista respecto al desarrollo del año legislativo y destacó el trabajo previo que se realiza en las comisiones parlamentarias. “Muchas veces los proyectos se discuten primero en comisiones y tratamos de que cuando un expediente llegue al recinto salga con la mayor cantidad de votos posibles”, sostuvo.



Al hacer un balance del período anterior, recordó que, a pesar de haber sido un año electoral, el trabajo parlamentario fue intenso. “El año pasado fue un año electoral y fue muy productivo. No es por la cantidad de leyes que se mide la productividad legislativa”, afirmó. En ese sentido mencionó como avances importantes las leyes vinculadas al narcomenudeo y a la reiterancia.



Consultado sobre la relación con los bloques opositores, Fick aseguró que existe un buen clima de diálogo dentro del Senado. “La relación con la oposición es muy buena y hay mucho diálogo. El trato personal es bueno; después cada uno tiene su mirada y diferentes formas de llevar adelante un gobierno”, expresó.



Finalmente, el legislador remarcó que, pese a que el oficialismo cuenta con mayoría en la Cámara Alta, el objetivo es sostener el consenso en el trabajo parlamentario. “No por tener mayoría dejamos de tener diálogo, porque la idea es que siempre salga la mejor ley. En ese camino estamos y en ese camino vamos a seguir”, concluyó.



