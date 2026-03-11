Segundo puente Corrientes - Chaco: “La obra va a avanzar”

Miércoles, 11 de marzo de 2026

El ministro de Economía se refirió al proyecto en Nueva York y aseguró que se concretará, aunque aclaró que demandará tiempo y desarrollo de inversiones.



El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró que el segundo puente entre Chaco y Corrientes avanzará, aunque aclaró que su concreción dependerá del tiempo y del desarrollo de inversiones en infraestructura.



El funcionario se refirió al tema durante su participación en la Argentina Week, un encuentro que se realiza en Nueva York y reúne a gobernadores, empresarios e inversores internacionales.



Consultado sobre el proyecto, Caputo señaló que la obra forma parte de los planes de infraestructura previstos por el Gobierno nacional.



Una obra clave para la región



El segundo puente Chaco-Corrientes es una de las obras más esperadas en el nordeste argentino. La nueva conexión vial busca mejorar el tránsito entre ambas provincias y aliviar la circulación sobre el puente General Belgrano, que actualmente concentra gran parte del flujo vehicular.



La infraestructura también es considerada estratégica para el transporte de cargas y la integración regional, debido al crecimiento del intercambio comercial en el corredor del NEA.



Inversiones y estabilidad económica



Durante su exposición en el encuentro internacional, Caputo explicó que la ejecución de grandes obras públicas depende en gran medida del flujo de inversiones y de la estabilidad económica del país.



En ese contexto, sostuvo que distintas provincias comienzan a percibir un escenario diferente en materia de financiamiento y participación de capitales privados.



El ministro afirmó que el proceso de reformas económicas impulsado por el Gobierno está generando mayor interés en el exterior.



Expectativa internacional por la economía argentina



Caputo también destacó que la transformación económica del país está siendo observada por inversores y analistas internacionales.



Según planteó, Argentina se convirtió en un caso de análisis en el mundo por los cambios implementados en materia económica y financiera.



En ese sentido, remarcó que uno de los factores que más valoran los inversores es la previsibilidad en el rumbo económico.



La continuidad de las políticas, clave para atraer inversiones



El titular del Palacio de Hacienda señaló que para los inversores internacionales resulta importante que las políticas económicas se mantengan más allá de los cambios políticos.



La Argentina Week, explicó, busca justamente transmitir ese mensaje de estabilidad y generar condiciones para impulsar proyectos de infraestructura de gran escala.



En ese escenario, el segundo puente entre Chaco y Corrientes aparece como una obra estratégica para el desarrollo del nordeste argentino, aunque su concreción dependerá del avance de inversiones y de las condiciones macroeconómicas en los próximos años.



