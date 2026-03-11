Adorni será el encargado de autorizar la transferencias a las provincias

Miércoles, 11 de marzo de 2026

Una nueva decisión del Ejecutivo suma al jefe de Gabinete en la aprobación de giros de fondos y gastos estatales, reforzando el control político sobre los recursos.



El Gobierno nacional dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participe en la autorización de transferencias de fondos a las provincias y otras erogaciones del Estado.



La medida amplía el esquema de firmas que valida este tipo de decisiones administrativas y suma una instancia de control político sobre el uso de recursos públicos.



Hasta ahora, muchos de estos desembolsos —como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— eran gestionados principalmente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía.



Cómo funcionará el nuevo esquema de control



Con la modificación, Adorni deberá validar los actos administrativos vinculados al manejo de fondos, lo que implica un rol más activo en la gestión del gasto.



Los ATN son transferencias de carácter discrecional, lo que significa que no se distribuyen automáticamente como la coparticipación. La asignación depende de decisiones del Poder Ejecutivo según criterios fiscales, políticos y de disponibilidad presupuestaria.



Desde el entorno del Gobierno explicaron que el objetivo es sumar una instancia adicional de revisión antes de habilitar transferencias o gastos relevantes.



Coordinación con Economía e Interior



Las transferencias a las provincias continúan siendo evaluadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en función de la situación fiscal y de las necesidades financieras de cada distrito.



En paralelo, el Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli, sigue teniendo un rol central en la relación con los gobernadores y en la tramitación de los pedidos de asistencia financiera.



Con la incorporación de la firma del jefe de Gabinete, el Ejecutivo busca ordenar el procedimiento administrativo y asegurar que las decisiones tengan también un aval político dentro del Gabinete.



El rol de Adorni dentro del equipo de Milei



En los últimos meses, Manuel Adorni consolidó su posición dentro del Gobierno y participa activamente en la denominada mesa política del oficialismo.



Su función combina tareas de gestión y coordinación política, además de intervenir en el seguimiento de proyectos legislativos clave para la segunda etapa de la administración de Javier Milei.



Dentro del Ejecutivo lo consideran uno de los funcionarios con mayor confianza del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.





Impacto en la relación con las provincias



La ampliación de atribuciones se produce en un contexto de tensiones fiscales entre Nación y gobernadores, que reclaman mayor asistencia financiera.



Con este cambio, el Gobierno centraliza aún más el proceso de aprobación de transferencias, lo que podría influir en la dinámica de negociación con las provincias en los próximos meses.



La nueva estructura administrativa ya comenzó a aplicarse y forma parte de una estrategia del Ejecutivo para reforzar el control interno sobre el uso de los recursos del Estado.



