Desde la cárcel, Bolsonaro busca reunirse con un funcionario de Trump

Jueves, 12 de marzo de 2026

El ex presidente brasileño solicitó al Supremo Tribunal autorización para reunirse en la cárcel con un funcionario del gobierno estadounidense que visitará Brasil.



El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó autorización al Supremo Tribunal Federal para recibir en prisión la visita de un asesor del gobierno de Donald Trump.



La solicitud quedó bajo análisis del juez Alexandre de Moraes, magistrado que lleva adelante la causa por intento de golpe de Estado contra el ex mandatario.



El visitante es Darren Beattie, actual consejero sénior de política para Brasil dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien tiene previsto viajar al país la próxima semana.



Bolsonaro cumple una condena de más de 27 años



Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión en el 19° Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, en Brasilia.



La sentencia fue dictada en septiembre de 2025 por el Supremo Tribunal Federal, que lo declaró culpable de liderar una organización destinada a impedir la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.



El fallo quedó firme en noviembre del mismo año, luego de agotarse las instancias de apelación.



Fechas solicitadas para el encuentro



La defensa del ex presidente pidió que la reunión con Beattie se realice el lunes 16 o martes 17 de marzo, fechas en las que el funcionario estadounidense estará en Brasil.



También solicitó la presencia de un intérprete, ya que Bolsonaro no habla inglés.



El pedido implica una excepción al régimen habitual de visitas del establecimiento penitenciario, que normalmente se realizan los miércoles y sábados.



Agenda política del asesor estadounidense



Durante su viaje a Brasil, Beattie mantendrá reuniones con dirigentes políticos y funcionarios.



Entre ellas se prevé un encuentro con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente y uno de los principales referentes de la derecha de cara a las elecciones presidenciales previstas para octubre.



El asesor estadounidense también participará en un foro sobre minerales estratégicos en São Paulo y mantendrá contactos con representantes del sistema electoral brasileño.



Tensiones diplomáticas previas



Beattie ha sido un crítico público del juez Alexandre de Moraes y lo ha acusado de liderar una persecución judicial contra el bolsonarismo.



En 2025, el gobierno de Estados Unidos llegó a aplicar sanciones contra el magistrado bajo la llamada Ley Magnitsky, aunque esas medidas fueron levantadas meses después tras negociaciones diplomáticas entre Washington y Brasilia.



Impacto político en un año electoral



La eventual reunión entre el asesor estadounidense y Bolsonaro en prisión podría tener impacto en el escenario político brasileño.



El viaje ocurre en un contexto de campaña hacia las elecciones presidenciales de octubre, en las que el oficialismo liderado por Lula da Silva busca mantenerse en el poder mientras sectores de la derecha intentan reorganizar su estrategia electoral.



La decisión final del Supremo Tribunal sobre la visita será clave para definir si ese encuentro se concreta durante la estadía del funcionario estadounidense en Brasil.