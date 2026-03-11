Reino Unido refuerza su presencia militar en el Mediterráneo

Miércoles, 11 de marzo de 2026



Londres desplegó un buque de guerra tras el ataque a una base británica en Chipre, en medio de la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán.



El Reino Unido decidió reforzar su presencia militar en el Mediterráneo Oriental con el envío del destructor HMS Dragon, luego del ataque con un dron que impactó en la base aérea británica RAF Akrotiri, ubicada en Chipre.



El buque partió desde Portsmouth rumbo a la región para fortalecer la defensa aérea y monitorear posibles amenazas en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.



El despliegue se produce después de que un dron de fabricación iraní alcanzara la base el 1 de marzo, en un episodio vinculado a la escalada del conflicto regional.



Críticas por el retraso en el despliegue



La salida del HMS Dragon se concretó más de una semana después del ataque, lo que generó cuestionamientos dentro del Reino Unido sobre la velocidad de reacción de sus fuerzas armadas.



Durante ese período, buques militares de Grecia y Francia ya habían sido enviados a la zona tras los ataques de represalia lanzados por Irán en el Golfo.



Desde el gobierno británico defendieron la decisión y recordaron que ya había recursos desplegados en el área, entre ellos sistemas de radar, defensa aérea y aviones de combate F-35.







Un destructor diseñado para interceptar amenazas aéreas



El HMS Dragon pertenece a la clase Tipo 45, considerada una de las más avanzadas en defensa aérea de la Marina Real.



Está equipado con el sistema de misiles Sea Viper y radares de alta precisión capaces de detectar y neutralizar aviones, drones o misiles a larga distancia.



La misión principal del buque será reforzar la protección de instalaciones británicas y colaborar con fuerzas aliadas en la vigilancia del espacio aéreo regional.



Cooperación militar con Estados Unidos



El despliegue naval coincide con una intensificación de la actividad militar estadounidense en territorio británico.



En la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, fueron observados bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre ellos modelos B-52 y B-1 Lancer, junto con aeronaves de transporte militar.



Estas instalaciones fueron autorizadas por el gobierno británico para apoyar operaciones defensivas estadounidenses vinculadas al conflicto con Irán.



La postura del gobierno británico ante el conflicto



El primer ministro Keir Starmer autorizó el uso de bases británicas por parte de Estados Unidos, pero reiteró que el Reino Unido no participará en operaciones ofensivas contra Irán sin garantías legales claras.



La decisión generó tensiones políticas con el presidente estadounidense Donald Trump, quien cuestionó públicamente el nivel de apoyo militar británico.



Un escenario regional cada vez más inestable



El refuerzo naval británico ocurre en un momento de alta tensión en Medio Oriente, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes y las posteriores represalias de Teherán.



En ese contexto, la presencia militar de potencias occidentales en el Mediterráneo Oriental busca disuadir nuevos ataques y proteger bases estratégicas y rutas aéreas.



La evolución del conflicto y la coordinación entre aliados serán claves para determinar el nivel de escalada militar en las próximas semanas.



