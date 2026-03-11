EE.UU. destruyó 16 barcos iraníes acusados de minar el Estrecho de Ormuz

Miércoles, 11 de marzo de 2026

El ejército estadounidense atacó embarcaciones iraníes cerca del Estrecho de Ormuz para evitar la colocación de minas en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.



El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas militares estadounidenses destruyeron 16 embarcaciones iraníes utilizadas para colocar minas navales cerca del Estrecho de Ormuz.



La operación se realizó ayer y tuvo como objetivo impedir el despliegue de explosivos en uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta.



Según el comunicado oficial, las fuerzas estadounidenses atacaron varios barcos vinculados a operaciones navales iraníes que podrían haber sido utilizados para minar la zona.







Un paso estratégico para el petróleo global



El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio internacional de energía.



Por ese paso marítimo circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo, transportado desde los principales países productores de Medio Oriente hacia los mercados globales.



Por ese motivo, cualquier amenaza a la navegación en esa vía genera preocupación internacional por su posible impacto en los precios del petróleo y el suministro energético mundial.





Advertencia directa de Donald Trump a Irán



Horas antes del comunicado del CENTCOM, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anticipado en redes sociales que el ejército había atacado barcos vinculados a operaciones de minado.



El mandatario señaló que las fuerzas estadounidenses habían destruido inicialmente diez embarcaciones y advirtió que podrían continuar las acciones si se detectan nuevas amenazas en la zona.



Además, lanzó una advertencia directa a Irán: aseguró que la colocación de minas en el estrecho tendría consecuencias militares severas.





Tensión creciente en Medio Oriente



El episodio ocurre en un contexto de escalada de tensiones en Medio Oriente, con enfrentamientos indirectos entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses en distintos puntos de la región.



En las últimas semanas también se registró una reducción del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, ante el aumento de los riesgos para la navegación.



Las autoridades estadounidenses indicaron que continuarán con operaciones de vigilancia y seguridad para garantizar el tránsito de buques comerciales y petroleros en la zona.





Impacto global en el comercio energético



Analistas internacionales advierten que cualquier interrupción en el Estrecho de Ormuz podría tener efectos inmediatos en los mercados energéticos y en la logística global.



Por eso, Estados Unidos y sus aliados mantienen una presencia militar permanente en la región para evitar bloqueos o ataques que afecten el flujo de petróleo.



La evolución de la situación en esta vía estratégica será clave para el equilibrio geopolítico y económico en Medio Oriente durante los próximos meses.



