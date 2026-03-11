Descubren en Corrientes una nueva especie de mosquito inédita para la ciencia

Miércoles, 11 de marzo de 2026

Investigadores de la UNNE identificaron un nuevo mosquito en San Cayetano. El hallazgo, publicado en una revista internacional, amplía el conocimiento sobre la biodiversidad regional.



Un equipo de investigadores del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) identificó una nueva especie de mosquito en la provincia de Corrientes. El descubrimiento fue realizado a partir de ejemplares recolectados en la localidad de San Cayetano y representa un aporte significativo al conocimiento de la biodiversidad de la región.



La especie fue denominada “Wyeomyia (Miamyia) argentina”, nombre elegido para destacar el valor de la ciencia y el trabajo de investigación desarrollado en el país. El hallazgo fue publicado recientemente en la revista científica internacional Zootaxa, especializada en taxonomía zoológica.



Cómo se produjo el descubrimiento



Los primeros indicios surgieron durante estudios iniciados en 2015 sobre mosquitos silvestres que se desarrollan en fitotelmata, es decir, agua acumulada en cavidades naturales de plantas.



Durante esos trabajos de campo, investigadores recolectaron ejemplares en el interior de tacuaras de la especie Guadua chacoensis en un predio privado de San Cayetano. El material fue posteriormente conservado en la colección entomológica del Instituto de Medicina Regional.



Con el análisis de laboratorio se detectaron características morfológicas que no coincidían con las especies conocidas de mosquitos registradas en Argentina ni en otras claves taxonómicas de América.







Años de análisis y colaboración internacional



Ante la sospecha de que se trataba de una especie no registrada, el equipo científico regresó a la zona para recolectar nuevos ejemplares. Allí lograron obtener larvas adicionales que luego fueron criadas en laboratorio hasta alcanzar el estadio adulto, lo que permitió completar el análisis comparativo.



El estudio incluyó el examen de larvas, pupas y adultos, tanto machos como hembras. Además, se realizaron comparaciones con colecciones científicas de Brasil, particularmente del Instituto Oswaldo Cruz y del Instituto René Rachou, para contrastar las características con especies similares.



Finalmente, tras años de investigación, se determinó que los ejemplares pertenecían al género Wyeomyia, subgénero Miamyia, pero correspondían a una especie completamente nueva.





Más de dos décadas sin registros similares



La investigadora Marina Stein destacó que el descubrimiento es especialmente relevante porque hacía más de veinte años que no se describía una nueva especie de mosquito en Argentina.



El trabajo también aporta información clave para la sistemática del subgénero Miamyia y abre nuevas líneas de investigación sobre la ecología y la distribución de esta especie, que hasta el momento solo se ha encontrado en tacuaras y en baja abundancia.





Un aporte a la biodiversidad del nordeste argentino



El estudio fue realizado por especialistas del Laboratorio de Entomología del Instituto de Medicina Regional de la UNNE, con la participación de Marina Stein, Débora Bangher y Carla Álvarez, junto al investigador brasileño Maycon Sebastião Alberto Santos Neves.



Según el equipo científico, la descripción de Wyeomyia argentina es resultado de años de trabajo de campo, análisis taxonómicos y cooperación internacional, y constituye un nuevo aporte al conocimiento de la biodiversidad neotropical.



Los investigadores anticiparon que continuarán los estudios para conocer mejor la ecología de la especie y determinar su distribución en el nordeste argentino.







