Tassano: “Los cambios sociales nos obligan a generar nuevas legislaciones”

Martes, 10 de marzo de 2026

El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes destacó el trabajo legislativo en el inicio del año parlamentario, habló de los desafíos que implican los cambios en la sociedad y expresó su preocupación por el contexto internacional.



El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano, se refirió al inicio de la actividad legislativa y al trabajo que se proyecta para este año en el ámbito parlamentario, en un contexto que calificó como complejo tanto a nivel internacional como nacional.



El titular del cuerpo legislativo explicó que la agenda parlamentaria estará marcada por el tratamiento de iniciativas consideradas importantes para la provincia. “La actividad se mantiene por el tratamiento de leyes muy importantes y así se va encadenando el trabajo legislativo”, señaló.



En ese marco, remarcó que la dinámica social actual obliga a repensar las normativas vigentes. “Estamos en un momento de muchos cambios, donde han cambiado costumbres y eso genera la necesidad de nuevas legislaciones que regulen estas situaciones”, expresó. Según indicó, este escenario implica mayores responsabilidades para los legisladores al momento de debatir y consensuar nuevas normas.



Tassano también anticipó que será “un año difícil”, marcado por diferentes factores externos. En particular, mencionó su preocupación por la situación internacional y los conflictos que atraviesa el mundo. “Nos preocupa todo el tema internacional, especialmente lo que ocurre en Medio Oriente”, sostuvo.



No obstante, el presidente de Diputados destacó algunos indicadores positivos en el plano económico nacional. En ese sentido, afirmó que la macroeconomía “está dando muy buenas señales”, lo que podría contribuir a mejorar la actividad económica.



Finalmente, señaló que desde la Legislatura se trabaja en proyectos que puedan impulsar el crecimiento y generar impacto en distintos sectores. “Estamos acompañando iniciativas que permitan un crecimiento de la economía y que eso repercuta en todos los ámbitos y niveles”, concluyó.



R: Gladis Lencina