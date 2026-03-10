Rabia bovina: Los humanos no deben tocar a los animales infectados Martes, 10 de marzo de 2026 El director de Producción Animal de la Provincia, Dr. Eduardo Ortiz, confirmó la detección de un caso de rabia bovina en la zona comprendida entre San Cosme e Itatí, por lo que se activó un protocolo sanitario con vacunación preventiva y monitoreo.

El funcionario explicó que en todas las provincias del norte argentino existen murciélagos hematófagos (vampiros), principales transmisores de la enfermedad en el ganado. “Este caso podría estar relacionado con una colonia ubicada en alguna isla o con animales que se desplazan entre Paraguay y Corrientes”, señaló.



Ortiz remarcó que la principal medida de prevención es la vacunación del ganado, ya que cuando los animales no están inmunizados la enfermedad suele ser mortal. Ante cualquier sospecha, indicó que los productores deben avisar inmediatamente al veterinario del campo o al SENASA, organismo que interviene retirando muestras —generalmente el cerebro del animal— para su análisis en laboratorio.



Una vez confirmado el diagnóstico, se aplica un protocolo sanitario urgente que incluye vacunación en un radio de aproximadamente 10 kilómetros alrededor del foco, aprovechando además la actual campaña contra la fiebre aftosa. En este operativo trabajan de manera coordinada FUCOSA, SENASA, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Producción.



En paralelo, Salud Pública realiza controles en los establecimientos y vacunación preventiva en caso de posibles exposiciones. Ortiz advirtió que las personas no deben manipular animales con síntomas nerviosos, especialmente si fueron mordidos por vampiros, ya que el contacto con la saliva puede implicar riesgo de contagio.



Como parte de la estrategia sanitaria también se identifican refugios o colonias de murciélagos, donde se aplica tratamiento con warfarina, un método que permite controlar la población de estos animales transmisores.



“El caso confirmado corresponde a un solo animal, aunque hay versiones de que hace unos 30 días hubo mortandad de equinos en la zona que no fue denunciada”, indicó el funcionario.



Actualmente se estima que hay cerca de 2.000 cabezas de ganado en el área que deben ser vacunadas. En una primera etapa, las brigadas sanitarias ya iniciaron la inmunización y, en el caso de pequeños productores, FUCOSA realiza la vacunación de manera gratuita.



Finalmente, Ortiz llevó tranquilidad pero insistió en la importancia de la prevención: “No hay que alarmarse, pero sí tomar las medidas correspondientes. La rabia es una enfermedad letal, tanto en animales como en humanos, aunque detectada a tiempo puede tratarse”.



El director de Producción Animal de la Provincia, Dr. Eduardo Ortiz, confirmó la detección de un caso de rabia bovina en la zona comprendida entre San Cosme e Itatí, por lo que se activó un protocolo sanitario con vacunación preventiva y monitoreo.

