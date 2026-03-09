Crimen de un correntino: La autopsia reveló politraumatismo de cráneo

Marcelo Ojeda Krejzezúk, de 31 años, fue hallado sin vida en el sector de estacionamiento de un edificio ubicado sobre la calle Gómez Portiño de la capital provincial. Su compañero de departamento, Marcos A., de 27, es el único sospechoso.



La autopsia practicada al joven correntino, Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), quien murió tras caer desde el tercer piso de un edificio en Posadas, confirmó que el deceso se produjo como consecuencia directa del impacto contra el suelo.



Según pudo saber El Territorio a partir de fuentes judiciales, el informe forense determinó que la víctima sufrió un politraumatismo de cráneo, lesión compatible con una caída de altura.



La víctima fue hallada sin vida en el sector de estacionamiento del edificio donde vivía, ubicado sobre la calle Gómez Portiño de la capital provincial. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes y se investiga como homicidio: por el caso fue detenido su compañero de departamento y pariente político, Marcos Andrés A., de 27 años, quien fue encontrado en un skatepark con lesiones compatibles con arma blanca, lo que terminó por descubrir el fatal hallazgo.



De acuerdo con la reconstrucción preliminar, ambos habrían protagonizado una violenta discusión dentro del departamento que compartían en el tercer piso del inmueble. En ese contexto, y por circunstancias que aún se intentan esclarecer, Ojeda cayó desde el balcón hacia el estacionamiento del edificio, donde su cuerpo fue hallado poco después por los investigadores.



La investigación se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un joven de 27 años con una lesión cortante en el cuello en inmediaciones de una pista de skate cercana. Al asistir al lugar, efectivos policiales trasladaron al herido al hospital Madariaga y comenzaron a indagar lo sucedido, lo que derivó en el hallazgo del cuerpo de Ojeda en el edificio donde ambos residían.





Durante las pericias realizadas en el departamento, los investigadores detectaron un importante charco de sangre, lo que reforzó la hipótesis de que allí se había desatado un episodio violento. No había antecedentes de tal violencia, al menos en el conocimiento del entorno familiar.



Al respecto, Luis Ojeda, padre de la víctima, había confiado a este medio que "en algunas salidas, Marcelo me dijo que tuvieron alguna discusión pero nada que haya pasado a mayores" y que "ellos se trataban como primos".



Tras recibir el alta médica, el sospechoso quedó detenido y permanece alojado en la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional I, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno. En paralelo, los pesquisas continúan tomando declaraciones testimoniales y recolectando elementos para reconstruir con precisión qué ocurrió en los momentos previos a la caída que terminó con la muerte