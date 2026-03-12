"La filmación sirve como prueba para multar a quien arroje basuras" Martes, 10 de marzo de 2026 El secretario de Movilidad Urbana, Yamandú Barrios, explicó que la iniciativa impulsada por el intendente Claudio Polich permitirá detectar infracciones mediante el sistema de monitoreo de la ciudad. El proyecto deberá ser aprobado por el Concejo.

El Municipio de Corrientes avanza en la implementación de un sistema de videomultas que permitirá detectar infracciones a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). La medida busca fortalecer los controles urbanos mediante el uso de tecnología y optimizar la tarea de los inspectores municipales.



El secretario de Movilidad Urbana, Yamandú Barrios, explicó que la iniciativa surge por una decisión del intendente Claudio Polich de darle un uso municipal al sistema de monitoreo que actualmente utiliza la Policía para actuar frente a hechos delictivos.



Según detalló el funcionario, el objetivo es aprovechar la infraestructura tecnológica para abordar problemáticas urbanas, entre ellas la formación de basurales clandestinos cuando los vecinos arrojan residuos fuera de horario o en lugares no habilitados. “Es una bajada de línea del intendente de aprovechar el monitoreo para cuestiones puntuales del municipio”, indicó.



El centro de monitoreo cuenta con cámaras que funcionan las 24 horas durante todo el año, lo que permitirá detectar infracciones en tiempo real y actuar mediante el trabajo coordinado de inspectores de diferentes áreas del municipio. En el caso de los basurales, el control estará a cargo del área que dirige Yonas Maldonado.



Para que el sistema pueda aplicarse formalmente, el proyecto deberá ser reformulado y aprobado por el Concejo Deliberante. La herramienta permitirá que un inspector municipal, al observar una infracción a través de las cámaras, pueda labrar un acta contravencional utilizando como respaldo la filmación del hecho.



“La videomulta es la posibilidad de que un inspector, viendo que se comete una infracción en una cámara, pueda realizar el acta. La filmación sirve como prueba y tiene validez”, explicó Barrios.



El funcionario agregó que esta iniciativa se complementará con la incorporación de cámaras móviles que podrán instalarse en distintos sectores de la ciudad, especialmente en puntos estratégicos para el control del tránsito.



Barrios señaló además que la propuesta tuvo una recepción positiva entre los vecinos, al considerar que se trata de una herramienta que busca mejorar la convivencia urbana. “Todos somos un poco culpables de sacar la basura fuera de horario, por eso cuando aparece un intendente con soluciones prácticas suele contar con el apoyo de la gente”, sostuvo.



En ese sentido, remarcó que la modernización de la gestión municipal implica utilizar la tecnología disponible para resolver problemas concretos de la ciudad. “Modernizar no es algo abstracto, es usar la tecnología que tenemos para encontrar soluciones”, afirmó.



Por último, confirmó que el municipio inició operativos conjuntos con la Policía de la Provincia de Corrientes para reforzar los controles de tránsito, especialmente en lo referido al uso obligatorio del casco en motociclistas.



“Durante todo el mes realizaremos operativos dos veces por día, en horarios de la mañana y de la tarde. Pedimos a los vecinos que colaboren y circulen con casco en la vía pública”, concluyó.



