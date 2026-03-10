Con un municipio ordenado apuntan al desarrollo industrial y a nuevas obras estratégicas Martes, 10 de marzo de 2026 El intendente Mariano Hormaechea destacó que el municipio inicia una segunda fase de gestión con ejes centrados en modernización, desarrollo industrial y obras estratégicas.

También anticipó que analizan una posible recomposición salarial para trabajadores municipales. El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, aseguró que la ciudad comienza una nueva etapa de gestión tras haber sido nuevamente elegido por los vecinos para conducir el municipio por otro período.



El jefe comunal explicó que el segundo mandato se orientará a consolidar proyectos estratégicos incluidos en el denominado Pacto 20/30.



Según detalló, este acuerdo plantea distintos ejes de desarrollo para la ciudad, entre los que se destacan la modernización administrativa del municipio, políticas de inclusión social, el fortalecimiento del perfil industrial de Goya y la construcción de una nueva terminal de ómnibus que acompañe el crecimiento urbano.



Hormaechea reconoció que el escenario económico actual presenta dificultades, aunque destacó que la administración local mantiene un equilibrio financiero que le permite sostener la planificación. “Al no tener deudas, eso nos permite contar con solidez para afrontar distintas cuestiones”, sostuvo.



En relación con la situación de los trabajadores municipales, el intendente indicó que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de otorgar una mejora salarial. Explicó que la decisión aún no está tomada y que primero se busca ordenar algunos aspectos de la gestión antes de definir el alcance de una eventual recomposición.



Por otra parte, el jefe comunal se refirió al trabajo legislativo que se impulsa en el Concejo Deliberante local, donde se analiza un proyecto de ordenanza para ampliar el ejido urbano de la ciudad. De acuerdo con lo explicado por el intendente, el crecimiento de Goya hacia el norte y el este generó nuevos desarrollos inmobiliarios que aún no están contemplados dentro de la normativa vigente.



“Existe un importante desarrollo de loteos que hoy no están incluidos en la legislación actual. En la zona este hubo inversiones significativas y necesitamos que todo esté regulado por ordenanza para poder avanzar”, afirmó, al señalar que se trata de uno de los desafíos urbanísticos más relevantes para la ciudad.



Finalmente, Hormaechea adelantó detalles sobre la próxima edición de la Fiesta Nacional del Surubí, uno de los eventos más emblemáticos de la región. Informó que ya se registraron cerca de 1.400 equipos de pescadores y que en los próximos días se confirmará la grilla completa de artistas.



La celebración, que incluye también la tradicional Expo Goya, comenzará el 29 de abril y se espera que convoque a visitantes y competidores de distintos puntos del país, consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos y deportivos del litoral argentino.



R: Gladis Lencina



