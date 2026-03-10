"Sostener la producción textil y forestal mientras se gestiona mercados de exportación"

Martes, 10 de marzo de 2026

La ministra de Industria, Mariel Gabur, advirtió el impacto del contexto económico nacional y los conflictos internacionales en la economía provincial. Destacó el trabajo conjunto con el gobernador Juan P Valdés para sostener la industria correntina.



En un escenario económico complejo para el aparato productivo argentino, la ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, analizó la situación actual de los sectores industriales de la provincia y advirtió sobre las dificultades que atraviesan especialmente las ramas textil y forestal.



En declaraciones al móvil de Cadena de Radios, la funcionaria explicó que la coyuntura nacional, sumada a las tensiones internacionales, impacta de manera directa en la dinámica productiva y en el flujo de exportaciones. No obstante, remarcó que el Gobierno provincial mantiene una estrategia activa para sostener el entramado industrial y generar nuevas oportunidades de crecimiento.



Uno de los sectores más comprometidos es el textil. Gabur indicó que la actividad atraviesa una etapa delicada y mencionó como caso crítico la situación de la empresa Alal. También se refirió a la firma Platex, que recientemente informó a sus trabajadores que abonará los salarios en dos cuotas debido al difícil contexto económico.



A su vez, la industria forestal enfrenta obstáculos vinculados al escenario internacional. Según explicó la ministra, los conflictos bélicos en distintas regiones han provocado la cancelación de pedidos y complicaciones logísticas en rutas marítimas, lo que afecta la salida de productos al exterior y genera incertidumbre en uno de los rubros más relevantes de la economía correntina.



Frente a este panorama, Gabur sostuvo que la prioridad del Gobierno provincial es trabajar junto al sector privado para detectar nuevas oportunidades comerciales. “No se trata de mirar la situación con preocupación sino de buscar alternativas y nichos de exportación que permitan sostener la producción”, señaló.



En relación con el vínculo con el Gobierno nacional, la ministra aseguró que existe diálogo permanente con las autoridades económicas. Según indicó, las gestiones para canalizar soluciones se mantienen activas y las respuestas suelen llegar con rapidez, aunque reconoció que la crisis afecta de manera general a todo el país.



Finalmente, Gabur transmitió un mensaje de optimismo al sector industrial y remarcó el acompañamiento del gobernador Juan Pablo Valdés en la búsqueda de herramientas para fortalecer la economía provincial. “Desde el Ministerio mantenemos las puertas abiertas para emprendedores e industriales. En los momentos más difíciles es cuando surgen nuevas oportunidades y vamos a salir adelante trabajando juntos”, concluyó.



R: Gladis Lencina