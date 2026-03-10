La nafta ya supera los $1.700 en estaciones de servicio

Martes, 10 de marzo de 2026

El alza del petróleo impactó en surtidores del país: la súper ya supera los $1.700 y el aumento podría continuar si el crudo sigue alto.



El precio de la nafta y el gasoil registró un aumento cercano al 6% en Argentina desde el inicio de las hostilidades en Medio Oriente, según un relevamiento de la consultora EcoGo.



La suba se produjo en menos de dos semanas y marcó un cambio abrupto respecto de la estabilidad que predominaba hasta fines de febrero en el mercado de combustibles.



El incremento se vincula directamente con el salto en el valor internacional del petróleo tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que generaron fuerte volatilidad en los mercados energéticos.







El petróleo empujó los precios



Antes del conflicto, el barril de crudo Brent —referencia internacional para Argentina— cotizaba alrededor de 73 dólares. Tras la escalada bélica, llegó a superar los 118 dólares durante la jornada y luego retrocedió hasta ubicarse cerca de los 98 dólares.



El salto implica un aumento cercano al 35% respecto del valor previo al conflicto, un movimiento que suele trasladarse rápidamente a los precios de los combustibles en el mercado local.



Los datos del índice semanal de combustibles de EcoGo reflejan ese cambio: el indicador pasó a 144,5 puntos en la segunda semana de marzo, casi ocho unidades por encima del nivel registrado a fines de febrero.







La nafta supera los $1.700



El impacto ya se observa en las pizarras de varias estaciones de servicio, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.



De acuerdo con relevamientos del sector y datos del portal especializado Surtidores, los valores promedio actuales son:







Nafta súper: $1.717





Nafta premium: $1.881





Gasoil: $1.768





Gasoil euro: $1.966

En varios puntos de venta, los precios incluso superan esos promedios





La estrategia de las petroleras



La petrolera estatal YPF, que concentra más de la mitad del mercado de combustibles en el país, aplica una política de ajustes graduales basada en su esquema de micropricing.



Este sistema contempla variables como región, demanda y horarios para definir los precios, lo que explica las diferencias entre estaciones y la ausencia de un valor único por litro a nivel nacional.



El presidente de la compañía, Horacio Marín, señaló que la empresa busca evitar aumentos bruscos y trasladar los cambios del precio internacional del petróleo de manera gradual.





Posible impacto en la inflación



El aumento del 6% en combustibles se ubica muy por encima de las proyecciones de inflación mensual del mercado.



El último dato del índice de precios al consumidor marcó una suba del 2,9% en enero, mientras que el relevamiento de expectativas del Banco Central de la República Argentina proyectaba alrededor de 2,7% para febrero.



Aunque el peso de los combustibles en el índice general no es determinante, la aceleración registrada en marzo podría presionar al alza el dato de inflación del mes.



Qué puede pasar en los próximos días



El futuro de los precios en los surtidores dependerá en gran medida de la evolución del conflicto y del comportamiento del petróleo en el mercado internacional.



Si el barril se mantiene en niveles elevados, las petroleras podrían aplicar nuevos ajustes en Argentina. En cambio, una eventual normalización del mercado energético podría moderar o revertir parte de las subas registradas en las últimas semanas.



