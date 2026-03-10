Francia enviará buques de guerra para proteger el comercio

Martes, 10 de marzo de 2026

La misión internacional busca resguardar petroleros y cargueros en medio del conflicto en Medio Oriente y la suba global del petróleo.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el despliegue de una misión naval internacional destinada a garantizar la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.



La iniciativa contempla el envío de una flota multinacional que escoltará buques comerciales y petroleros en medio de la crisis que involucra a Estados Unidos, Israel y Irán.



El anuncio fue realizado durante una visita oficial a Chipre, donde Macron recorrió el portaaviones Charles de Gaulle y expresó la intención de reforzar la seguridad marítima en la región.



Una misión multinacional con objetivos defensivos



El plan contempla el despliegue de alrededor de una docena de buques de guerra que operarán en el Mediterráneo, el Mar Rojo y eventualmente en el Estrecho de Ormuz.



Entre las unidades previstas se encuentran el grupo de ataque del portaaviones francés y dos portahelicópteros, además de embarcaciones de otros países aliados.



Según explicó Macron, la misión tendrá carácter “estrictamente defensivo” y buscará garantizar la libertad de navegación para petroleros y buques de carga que utilizan esta ruta estratégica, por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo.







Impacto del conflicto en la energía global



La crisis militar en Medio Oriente provocó una fuerte presión sobre los mercados energéticos.



El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz y los ataques en la región impulsaron el precio del crudo por encima de los 100 dólares por barril, generando preocupación en las principales economías del mundo.



Ante este escenario, los países del G7 comenzaron a evaluar medidas para estabilizar el mercado, incluida la liberación de reservas estratégicas de petróleo.





Refuerzos militares en el Mediterráneo oriental



La decisión de Francia se produce tras un ataque con drones contra la base aérea británica de Akrotiri en Chipre, considerado el primer incidente de este tipo en territorio europeo desde el inicio del conflicto.



Tras ese episodio, París envió la fragata Languedoc para reforzar las patrullas en el Mediterráneo oriental y fortalecer los sistemas de defensa antimisiles y antidrones.



En paralelo, Grecia desplegó aviones de combate F-16 y las fragatas Kimon y Psara con la misión de interceptar posibles ataques en la zona.





Reacción de Irán y tensión diplomática



Desde Teherán, el alto funcionario de seguridad Ali Larijani cuestionó el plan internacional y sostuvo que la seguridad en el Estrecho de Ormuz no se restablecerá mientras continúe el conflicto regional.



Las autoridades iraníes también criticaron la intervención de potencias externas en la zona, en medio de una escalada que ya involucra a varios países y grupos armados.





Un escenario incierto para el comercio mundial



El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más sensibles del planeta para el transporte de petróleo y mercancías.



Especialistas del sector energético advierten que la normalización del tránsito dependerá de una reducción de las hostilidades y de la recuperación de infraestructura clave afectada por los ataques.



Mientras tanto, las potencias occidentales buscan evitar que la crisis se traduzca en una interrupción prolongada del comercio energético global.



R: Gladis Lencina